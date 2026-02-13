Kış Olimpiyatları erkekler buz pateni ne zaman, saat kaçta, puz pateni nereden CANLI izlenir (Milan-Cortina 2026)?

Olimpiyat heyecanı buz üstüne taşınıyor. Erkekler buz pateni yarışmaları için geri sayım başlarken, izleyiciler "Kış Olimpiyatları erkekler buz pateni saat kaçta başlıyor, nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Tarih, saat, program akışı ve canlı yayın ekranı ile erkekler buz pateni müsabakalarına dair tüm detaylar sporseverlerle buluşuyor.

OLİMPİYAT HEYECANI BUZ ÜZERİNDE ZİRVEYE ÇIKIYOR

2026 Kış Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen Sürat Pateni Erkekler 10.000 metre finali, spor tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dayanıklılık, strateji ve hızın aynı anda sınandığı bu zorlu mücadele, Olimpiyatların en prestijli uzun mesafe yarışları arasında yer alıyor.

ERKEKLER 10.000 METRE FİNALİNDE DEV REKABET

Buz pistinde yaklaşık 25 tur süren 10.000 metre yarışı, sporcuların yalnızca fiziksel gücünü değil, mental dayanıklılığını da ön plana çıkarıyor. Yarışın son turları, genellikle madalya sıralamasını belirleyen kritik anlara sahne oluyor. Favori isimler kadar sürpriz performanslar da izleyicilerin ilgisini çekiyor.

SÜRAT PATENİNDE DAYANIKLILIK VE TAKTİK ÖN PLANDA

Kısa mesafe yarışlarının aksine, 10.000 metre finalinde tempo kontrolü büyük önem taşıyor. Sporcular, yarışın ilk bölümünde enerjilerini koruyup son turlarda hızlarını artırarak avantaj sağlamaya çalışıyor. Bu da yarışı izleyenler için yüksek tempolu ve heyecan dolu bir atmosfer oluşturuyor.

TRT SPOR YILDIZ'DA CANLI YAYIN

Olimpiyat programının dikkat çeken organizasyonlarından biri olan Sürat Pateni Erkekler 10.000 m Finali, TRT Spor Yıldız ekranlarında saat 17:55'te canlı olarak yayınlanacak. Buz üzerindeki bu büyük mücadele, kış sporları meraklıları için kaçırılmayacak anlar sunacak.