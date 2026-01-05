KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026: Ocak ayı kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? TÜİK Tefe Tüfe enflasyonu kira artış hesaplaması

2026 yılının Ocak ayında uygulanacak kira artış oranı, hem konut hem de iş yeri sahipleri ile kiracıların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri, kira zam oranının belirlenmesinde en kritik gösterge olarak öne çıkıyor. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK Tefe Tüfe enflasyonu kira artış hesaplaması haberimizde.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak kira artış oranı kesinleşecek ve hem ev sahipleri hem de kiracılar yeni kira bedellerini hesaplayabilecek. Ancak şimdiden ekonomistlerin ve piyasaların beklentileri üzerinden tahmini oranlar üzerinde değerlendirmeler yapılabiliyor.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 artarak yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Memur ve emeklinin alacağı zammı belirleyen aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK'e göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.89 oldu. 2025 enflasyonu yüzde 30.89 olarak gerçekleşti.

TÜİK TEFE TÜFE ENFLASYONU KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI

Kira artış oranı hesaplamasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) verileri esas alınıyor. Kanunen konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak tavan kira artış oranı, son 12 aylık TÜFE değişimi üzerinden belirleniyor.

2026 OCAK KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Ocak 2026 tarihinde Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması yüzde 34,88 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal üst sınır olarak uygulanacak.

Buna göre, Ocak 2026 itibarıyla konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapabilecek.

Örnek hesaplamaya göre, mevcut kira bedeli 33.000 TL olan bir konutta uygulanacak artış miktarı 14.510 TL olarak hesaplandı. Böylece Ocak 2026 itibarıyla kira bedeli 44.510 TL'ye yükselecek.

TÜİK'in açıkladığı bu oran, kiracılar ve ev sahipleri için 2026 yılı kira artışının sınırını belirlemiş oldu.

OCAK KİRA ZAMMI İÇİN PİYASA BEKLENTİLERİ VE UYARILAR

Ekonomistler, Ocak kira artış oranının yüksek olması durumunda hem konut hem de iş yeri piyasasında fiyatların yeniden şekillenebileceğini belirtiyor. Kiracıların, zam oranını doğru hesaplayabilmeleri için TÜİK'in resmi açıklamasını beklemeleri önem taşıyor.

Ayrıca, kira artış oranı hesaplamasında sözleşmede belirtilen usullere dikkat edilmesi gerekiyor. Kanuna göre tavan oran üzerinde zam yapılması mümkün değil. Bu nedenle hem kiracı hem ev sahibi tarafının resmi verileri takip etmesi kritik.