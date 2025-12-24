KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2026: Asgari ücret sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? Yeni asgari ücretle taban ve tavan ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretin 2026 yılı için netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın gündeminde tek bir soru var: Kıdem tazminatı ne kadar olacak? Çalışma hayatının en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı, özellikle asgari ücretteki artışlara paralel olarak yeniden hesaplanıyor. Peki, Asgari ücret sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? Yeni asgari ücretle taban ve tavan ücret ne kadar olacak? Detaylar...

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2026

Kıdem tazminatı, bir çalışanın aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışması halinde, iş sözleşmesinin belirli koşullarda sona ermesi durumunda hak kazandığı yasal bir ödemedir. Bu ödeme, çalışanın son brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve her bir çalışma yılı için 30 günlük brüt ücret esas alınır.

2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanması, kıdem tazminatının taban tutarında doğrudan artış anlamına geliyor. Çünkü asgari ücretle çalışan bir işçinin alabileceği en düşük kıdem tazminatı, brüt asgari ücret seviyesine eşittir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur; kıdem tazminatının hem taban hem de tavan sınırlarla belirleniyor olmasıdır. Taban tutar asgari ücretle şekillenirken, tavan tutar memur maaş katsayısına göre hesaplanmaktadır.

ASGARİ ÜCRET SONRASI KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret görüşmelerinde süreç tamamlandı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamayla 2026 yılı asgari ücreti 28.075 TL olarak ilan edildi. Bu gelişme, kıdem tazminatı hesaplamalarında da yeni bir dönemi başlattı.

Asgari ücretle çalışan bir işçi için kıdem tazminatı hesabı oldukça net:

Her bir çalışma yılı için

Brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor.

Daha önce 25.808 TL seviyesinde olan kıdem tazminatı tabanı, asgari ücrete yapılan %27'lik artış sonrası 33.030 TL seviyesine yükseldi. Bu artış, uzun yıllardır aynı iş yerinde çalışan asgari ücretliler açısından ciddi bir hak artışı anlamına geliyor.

Örnek vermek gerekirse;

5 yıl çalışan bir asgari ücretli işçi için kıdem tazminatı,

33.030 TL x 5 yıl = 165.150 TL seviyesine çıkmış oluyor.

Bu rakamlar, yalnızca taban üzerinden yapılan hesaplamaları ifade ediyor. Çalışanın maaşı arttıkça, kıdem tazminatı da aynı oranda yükseliyor; ancak burada devreye tavan sınırı giriyor.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE KIDEM TAZMİNATINDA TABAN VE TAVAN ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatında iki kritik sınır bulunuyor: taban ve tavan. Yeni asgari ücretle birlikte bu iki sınır da yeniden şekillenmiş durumda.

KIDEM TAZMİNATI TABANI 2026

Kıdem tazminatı tabanı, doğrudan brüt asgari ücret üzerinden belirleniyor. 2026 yılı için asgari ücretin 28.075 TL olarak açıklanmasıyla birlikte:

Kıdem tazminatı tabanı

%27'lik artış sonrası

33.030 TL seviyesine yükseldi.

Bu tutar, asgari ücretle çalışan bir kişinin her bir çalışma yılı için alabileceği en düşük kıdem tazminatını ifade ediyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026

Kıdem tazminatının tavanı ise asgari ücretten bağımsız olarak, memur maaş katsayısı esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle tavan tutar, memur maaş zamlarına paralel şekilde değişiyor.

Temmuz ayındaki memur maaşı artışı sonrası kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL olmuştu.

Kasım ayı memur maaş katsayısı dikkate alındığında ise, kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 74.155 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Ancak nihai rakam, Aralık ayı enflasyon verilerinin Ocak ayında açıklanmasının ardından memur maaş zamlarının netleşmesiyle kesinlik kazanacak. Bu nedenle tavan tutar, memur maaşları belli olduktan sonra resmiyet kazanacak.