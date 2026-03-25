Son günlerde Türkiye magazin gündeminde adı sıkça geçen Kerim Sabancı, ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla dikkat çekti. İş insanı ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri olan Sabancı, hem ailesi hem de sosyal çevresiyle sıkça gündeme geliyor. Peki, Kerim Sabancı neden gözaltına alındı? Kerim Sabancı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

KERİM SABANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve ünlü isimleri kapsayan "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyon sırasında, eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski manken ve sunucu Güzide Duran, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı gözaltına alındı. Soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Operasyonun temel amacı, ünlü isimler arasında uyuşturucu kullanımı ve dağıtımıyla ilgili olası bağlantıları tespit etmek olarak açıklandı. Kerim Sabancı da bu kapsamda sorgulanmak üzere emniyete davet edildi.

KERİM SABANCI KİMDİR?

1997 yılında doğan Kerim Sabancı, eğitim hayatını yurt dışında tamamladı. Lise öğrenimini yurtdışında tamamladıktan sonra, Londra'daki University of Westminster'da İşletme ve Ekonomi eğitimi aldı.

Eğitim hayatı boyunca iş dünyasına olan ilgisiyle bilinen Sabancı, aynı zamanda cemiyet hayatında da aktif bir isim olarak tanınıyor. Sosyal medyada da sıkça gündeme gelen Kerim Sabancı, hem özel yaşamı hem de iş çevresiyle magazin basınının ilgi odağı.

KERİM SABANCI KAÇ YAŞINDA?

Doğum yılı 1997 olan Kerim Sabancı, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

KERİM SABANCI NERELİ?

Sabancı ailesinin kökeni Türkiye içindedir. Kerim Sabancı, Türkiye'de dünyaya gelmiş ve aile bağlarıyla tanınmış bir isimdir.

KERİM SABANCI NE İŞ YAPIYOR?

Eğitimini İşletme ve Ekonomi alanında tamamlayan Kerim Sabancı, genç yaşına rağmen iş dünyasında aktif rol alıyor. Henüz çok geniş bir iş portföyü olmasa da, aile şirketleri ve çeşitli girişimlerle bağlantılı olarak iş dünyasında yer alıyor.

Cemiyet hayatında ve iş dünyasında tanınan bir figür olan Sabancı, sosyal etkinliklerde ve çeşitli iş projelerinde sıkça adından söz ettiriyor.

KERİM SABANCI KİMİN OĞLU?

Kerim Sabancı, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çiftinin oğludur. Aynı zamanda Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı'nın kardeşidir.