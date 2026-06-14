Kenan Yıldız neden yok, neden oynamıyor? Avustralya maçında oynayacak mı?
Kenan Yıldız Avustralya maçında oynayacak mı? A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız neden yok, Avustralya maçında neden oynamıyor? Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda oynanacak mücadele 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de başlayacak. Türkiye, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası sahnesine yeniden çıkarken, grup aşamasındaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek.
D Grubu'ndaki diğer mücadelede ev sahibi ülkelerden ABD ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Söz konusu karşılaşma 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.
KENAN YILDIZ NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?
A Milli Takım'da Avustralya maçı öncesinde Kenan Yıldız'ın durumu yakından takip ediliyordu. Tedavisi devam eden genç futbolcunun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Milli takımın son antrenmanında çalışmanın ilk bölümünde takım arkadaşlarıyla yer alan Kenan Yıldız, antrenmanın ilerleyen bölümünde bireysel programa geçti. Oyuncunun sağlık süreci nedeniyle Avustralya karşısında sahada olması beklenmiyor.
AVUSTRALYA TÜRKİYE MUHTEMEL 11
Avustralya'nın sahaya Ryan, Circati, Herrington, Souttar, Italiano, O’Neill, Trewin, Bos, Volpato, Irankunda ve Toure'den oluşan kadroyla çıkması bekleniyor. Teknik ekibin tercihleri doğrultusunda bu isimlerin ilk 11'de yer alması öngörülüyor.
Türkiye'nin ise Uğurcan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Can Uzun ve Kerem Aktürkoğlu ile maça başlaması bekleniyor.
Türkiye'nin aday kadrosu ise şöyleydi:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)