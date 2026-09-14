Kayserispor İstanbulspor hangi kanalda? Kayserispor İstanbulspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kayserispor İstanbulspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kayserispor İstanbulspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kayserispor İstanbulspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Kayserispor İstanbulspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

KAYSERİSPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor İstanbulspor maçı Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Kayserispor İstanbulspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca Kayserispor İstanbulspor maçı TOD platformu üzerinden TOD kullanıcıları tarafından da internet bağlantısı ile izlenebilecek.

KAYSERİSPOR İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor İstanbulspor maçı bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Maç Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.