İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu soruşturmanın merkezinde ise 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa- Samsunspor maçı yer alıyor. Peki, Kasımpaşa Samsunspor maçına kimler bahis oynadı? Kasımpaşa Samsunspor 2024 maçı kaç kaç bitti? 2 penaltı kaçıran Olivier Ntcham kimdir? Detaylar...

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR MAÇINA KİMLER BAHİS OYNADI?

26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçı, bahis soruşturmasının odak noktası haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynayan 6 şüpheli ile bağlantılı 1 TFF yetkilisi tespit edildiği belirtildi.

Operasyon çerçevesinde, MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden temin edilen bilgiler, HTS analizleri ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital veriler incelendi. Bu kapsamda toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunların arasında 14 futbolcu, eski idareciler ve finansal işlemleri şüpheli olan kişiler bulunuyor.

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR 2024 MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Samsunspor'un Kasımpaşa deplasmanında oynadığı bu maç, futbolseverler için unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Maçın ilk yarısı ev sahibi Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 31. dakikada Aytaç Kara'nın attığı gol, Kasımpaşa'yı öne geçirdi.

Ancak maçın ikinci yarısı tamamen Samsunspor'un kontrolünde geçti. 68. dakikada Holse'nin golü ile eşitliği sağlayan Samsunspor, 71. dakikada Soner Aydoğdu, 77. dakikada tekrar Holse ve 86. dakikada Tait'in golleriyle maçı 4-1 kazanarak büyük bir geri dönüş yaptı.

2 PENALTI KAÇIRAN OLIVIER NTCHAM KİMDİR?

Maçın dikkat çeken diğer bir olayı ise Samsunspor'un yıldız oyuncusu Olivier Ntcham'ın 8 dakika içinde iki penaltı kaçırması oldu. İlk olarak 19. dakikada penaltı noktasına gelen Ntcham, Panenka tarzı zor bir vuruş denemesiyle topu auta gönderdi. 27. dakikada VAR incelemesi sonucu kazanılan ikinci penaltıda da topun başına geçen Ntcham, bu kez de golü atamayarak büyük şaşkınlık yarattı.

Olivier Ntcham, kariyerinde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünde forma giymiş deneyimli bir orta saha oyuncusu.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI: GÜNCEL DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, soruşturma sadece bu maçla sınırlı değil. Daha önceki operasyonlarda da şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştı. 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, bazı şüphelilerin başka suçlardan cezaevinde olduğu, bazılarının ise yakalanmasının devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında toplam 29 kişi hakkında işlem yapıldı ve bu kişiler arasında futbolcular, eski kulüp yöneticileri ve finansal işlemleri şüpheli olan kişiler bulunuyor. Özellikle 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçı, soruşturmanın merkezinde yer alıyor.