Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.'nin halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. KPEKS işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanan şirketin halka arzında toplam 25.100.000 lot pay yatırımcılara sunulacak. Halka arz fiyatı 94 TL olarak belirlenirken, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arz başvuruları listesinde de Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. yer alıyor. Peki, Kapeks Kimya halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kapeks Kimya halka arz katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde.

KAPEKS KİMYA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Kapeks Kimya halka arzında toplam 25.100.000 lot pay yatırımcılara sunulacak. Payların tamamının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Halka arzda bireysel yatırımcı grubuna 12.550.000 lot, yüksek başvurulu yatırımcı grubuna 1.255.000 lot, yurt içi kurumsal yatırımcılara 6.275.000 lot ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara 5.020.000 lot tahsis edilecek.

Bireysel yatırımcılar açısından dağıtılabilecek lot miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek. Eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı için bireysel yatırımcıların alabileceği tahmini lot miktarı, toplam katılım sayısına bağlı olarak hesaplanıyor.

Verilen katılım senaryolarına göre tahmini lot miktarları şöyle:

150 bin katılım: Yaklaşık 84 lot, 7.896 TL

250 bin katılım: Yaklaşık 40 lot, 3.760 TL

350 bin katılım: Yaklaşık 36 lot, 3.384 TL

500 bin katılım: Yaklaşık 25 lot, 2.350 TL

700 bin katılım: Yaklaşık 18 lot, 1.692 TL

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 12 lot, 1.128 TL

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 8 lot, 752 TL

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 6 lot, 564 TL

Buradaki lot miktarları, farklı katılım sayılarına göre belirtilen tahmini dağılımları ifade ediyor. Halka arzda bireysel yatırımcı grubuna ayrılan 12.550.000 lotun, katılım sayısına göre eşit dağıtım esasları kapsamında paylaştırılması öngörülüyor.

KAPEKS KİMYA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.'nin halka arz fiyatı 94 TL olarak belirlendi. Toplam 25.100.000 lotun 94 TL fiyat üzerinden yatırımcılara sunulmasıyla halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,3 milyar TL olması bekleniyor.

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,1 olması planlanıyor. Süreçte sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak ve aracılık işlemleri en iyi gayret aracılığı kapsamında gerçekleştirilecek.

KAPEKS KİMYA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Kapeks Kimya halka arzında yatırımcıların talep oluşturabileceği banka ve aracı kurumlara ilişkin liste, verilen halka arz bilgilerinde belirtilmiyor. Bu nedenle banka isimleri konusunda verilen bilgiler dışında herhangi bir kurum adı sıralanmıyor.

Kapeks Kimya'nın resmi internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde halka arza yönelik ayrı bir başlık bulunuyor. Halka arz sürecinde yatırımcıların işlem yapacağı kanal ve kurumlara ilişkin bilgilerin, halka arz kapsamında yayımlanan resmi dokümanlarda yer alan bilgiler doğrultusunda takip edilmesi gerekiyor.

KAPEKS KİMYA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.'nin halka arzının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi. Buna göre halka arz, katılım endeksi kriterleri açısından uygun olarak ifade ediliyor.

Şirketin halka arz sonrasında KPEKS işlem koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor. Halka arz kapsamında payların tamamının sermaye artırımı yoluyla yatırımcılara sunulması öngörülüyor.

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş., SPK'nın ilk halka arz başvuruları listesinde de yer alan şirketlerden biri. SPK kayıtlarında şirketin halka arz başvuru tarihi 17 Ekim 2024 olarak gösteriliyor.

KAPEKS KİMYA HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Kapeks Kimya halka arzında talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar belirtilen üç günlük süreçte 09.00-17.00 saatleri arasında taleplerini iletebilecek.