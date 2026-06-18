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Kanada Katar hangi kanalda? Kanada Katar maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kanada Katar hangi kanalda? Kanada Katar maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Kanada Katar maçı hangi kanalda belli oldu. Kanada Katar Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kanada Katar maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kanada Katar maçını hangi kanal veriyor? İşte Kanada Katar maçı yayın bilgisi!

Kanada Katar Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kanada Katar maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kanada Katar maçını hangi kanal veriyor? İşte Kanada Katar maçı yayın bilgisi haberimizde...

KANADA KATAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kanada Katar maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Kanada Katar maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

KANADA KATAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kanada Katar maçı, Vancouver'da, BC Place Stadyumu'nda oynanacak.

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