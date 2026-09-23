Kademeli emeklilik SON DAKİKA! Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis’e geldi mi? 2000-2008 girişliler ne zaman emekli olacak?

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Kademeli emeklilik konusunda kamuoyundaki beklenti sürerken, 23 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Konuya ilişkin TBMM'ye sunulmuş kanun teklifleri ve soru önergeleri bulunmasına rağmen, bu çalışmalar henüz yasalaşmış değil. Bu nedenle emeklilik işlemleri mevcut Sosyal Güvenlik Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülüyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis’e geldi mi? 2000-2008 girişliler ne zaman emekli olacak? Detaylar...

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA!

Kademeli emeklilik konusunda son durum, 23 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yeni bir yasal düzenlemenin yürürlüğe girip girmediği üzerinden değerlendiriliyor. Mevcut durumda kademeli emekliliği doğrudan yürürlüğe koyan yeni bir kanun bulunmuyor.

TBMM kayıtlarında konuya ilişkin çalışmaların bulunduğu görülüyor. Örneğin 5 Aralık 2024 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan bir kanun teklifinde, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan kişilerin emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli olarak uygulanması amaçlanıyor. Söz konusu teklifin TBMM'deki son durumu ise komisyonda olarak yer alıyor.

2026 yılında da kademeli emeklilik taleplerine ilişkin TBMM'ye soru önergesi sunuldu. 3 Haziran 2026 tarihli yazılı soru önergesinin konusu doğrudan kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması yönündeki talepler olarak kayıtlara geçti. Önergeye 17 Ağustos 2026 tarihinde cevap verildi.

Dolayısıyla TBMM'de konuya ilişkin teklif ve çalışmaların bulunması, kademeli emeklilik düzenlemesinin yasalaştığı anlamına gelmiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emekliliğin çıkıp çıkmayacağına ilişkin mevcut durumda kesinleşmiş bir kanun bulunmuyor. Konuya ilişkin çeşitli kanun teklifleri TBMM gündemine taşınmış olsa da bu tekliflerin yasalaşması gerekiyor.

TBMM'de bulunan tekliflerden biri, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli şekilde uygulanmasını amaçlıyor. Ancak teklifin son durumu komisyonda bulunuyor. Bu nedenle teklif metninde yer alan şartlar yürürlükteki emeklilik şartları olarak değerlendirilmiyor.

Kademeli emeklilik konusunda yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece sigortalıların emeklilik işlemleri mevcut mevzuata göre devam ediyor. SGK'nın yayımladığı bilgilerde de emeklilik koşullarının sigortalılık başlangıç tarihi ve sigortalılık statüsüne göre belirlendiği görülüyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS’E GELDİ Mİ?

Kademeli emeklilik konusu TBMM'ye geldi. Meclis kayıtlarında konuya ilişkin kanun tekliflerinin yanı sıra yazılı soru önergesi de bulunuyor. Ancak Meclis'e kanun teklifi sunulması ile teklifin yasalaşması aynı aşama değil.

TBMM'de 5 Aralık 2024 tarihinde sunulan bir kanun teklifinde, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan kişiler için emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli olarak uygulanması amaçlandı. Teklifin mevcut durumu komisyonda olarak belirtiliyor.

Bunun yanında 3 Haziran 2026 tarihinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması yönündeki talepler hakkında yazılı soru önergesi verildi. TBMM kayıtlarına göre söz konusu önerge 17 Ağustos 2026 tarihinde cevaplandı.

Bu nedenle 23 Eylül 2026 itibarıyla kademeli emeklilik konusu Meclis gündemine taşınmış durumda olsa da henüz Genel Kurul'dan geçerek yasalaşmış bir düzenleme bulunmuyor.

2000-2008 GİRİŞLİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik durumuna ilişkin kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yürürlüğe girmiş değil. Gündemdeki tekliflerde ise özellikle 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlara yönelik modeller yer alıyor.

Bu modellerde sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaşının kademeli olarak düşürülmesi ve bazı sigortalılar açısından prim şartlarının değiştirilmesi öngörülüyor. Ancak söz konusu şartlar henüz yürürlükte bulunan bir kanunla kesinleşmiş değil.

TBMM kayıtlarında yer alan tekliflerden birinde ise 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı bulunan kişilerin emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli olarak uygulanması amaçlanıyor. Teklif halen komisyonda bulunuyor.

Bu nedenle 2000-2008 girişliler açısından kademeli emeklilik kapsamında kesin bir emeklilik tarihi vermek, mevcut durumda yürürlükte olmayan bir düzenlemenin şartlarını esas almak anlamına geliyor. Yeni bir kanun yürürlüğe girene kadar emeklilik işlemleri mevcut mevzuattaki şartlara göre yürütülüyor.

SGK'nın mevcut bilgilerinde emeklilik şartlarının sigortalılık başlangıç tarihine ve sigortalılık statüsüne göre değiştiği belirtiliyor. Kurumun 4/A kapsamındaki güncel tablosunda da belirli başlangıç dönemleri için yaş ve prim günü koşulları ayrı ayrı gösteriliyor.