KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA! Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler? 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar emekli olacak mı?

14 Ağustos 2026 itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe sokan kesinleşmiş bir kanun bulunmuyor. Ancak konu TBMM gündeminde yer alıyor. 3 Mart 2025 tarihinde sunulan kanun teklifinde işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması amaçlanıyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları neler? 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar emekli olacak mı? Detaylar...

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağı konusunda açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. TBMM'de konuya ilişkin kanun teklifleri bulunurken, mevcut teklifler henüz yasalaşmış değil.

Bu nedenle yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih şu aşamada belli değil.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E GELDİ Mİ?

Evet. Kademeli emeklilik talebi TBMM gündemine taşındı.

3 Mart 2025 tarihli kanun teklifinde işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlemesi hedefleniyor. Teklifin TBMM'deki son durumu komisyonda bulunuyor.

Ayrıca 5 Aralık 2024 tarihinde sunulan başka bir teklifte, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı olan kişilerin emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli uygulanması amaçlanıyor. Bu teklifin durumu da komisyonda.

2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?

2000-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunanlara doğrudan kademeli emeklilik hakkı veren yürürlükte bir düzenleme bulunmuyor.

Mevcut SGK kurallarına göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa 4/a kapsamında sigortalı olanlar, 7000 prim günü ve yaş şartını sağlayarak ya da 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim günü ve yaş şartını birlikte karşılayarak emekli olabiliyor.

Bu kapsamda kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı uygulanıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

2026 itibarıyla kademeli emeklilik için yürürlüğe girmiş yeni bir yaş ve prim şartı bulunmuyor.

Kamuoyunda farklı yaş ve prim tabloları gündeme gelse de bunlar henüz resmi bir düzenlemeye dönüşmüş değil. Yeni bir kanun çıkması halinde hangi sigorta başlangıç tarihlerinin kapsama alınacağı ve yaş ile prim şartlarının nasıl belirleneceği kanunla netleşecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?

Kademeli emeklilik için resmi bir tablo henüz açıklanmadı.

Özellikle 1999-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunanlar için farklı yaş ve prim tabloları gündeme geliyor. Ancak bunların hiçbiri mevcut emeklilik şartı olarak değerlendirilmiyor.

Yeni bir kanun çıkmadığı sürece mevcut emeklilik mevzuatı uygulanmaya devam ediyor.

1999 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa 4/a kapsamında sigortalı olanlar için mevcut sistemde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor.

Bu kişiler için bir diğer seçenek ise 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 4500 prim günü ile birlikte yaş şartının tamamlanması.

Kademeli emeklilik yasalaşmadığı sürece 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik hesabı mevcut mevzuata göre yapılacak.