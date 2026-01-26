Juventus Napoli maç özeti ve golleri! Juventus Napoli maçı Kenan Yıldız golü izle!

İtalya Serie A'nın 22'nci haftasında futbolseverler nefesini tuttu. Ligin en kritik karşılaşmalarından biri olan Juventus – Napoli mücadelesi, sahada heyecan ve kaliteyi bir araya getirdi. Ev sahibi Juventus, etkili oyunuyla rakibini 3-0 mağlup ederken, genç millî futbolcumuz Kenan Yıldız 77'nci dakikada attığı golle takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.

JUVENTUS NAPOLI MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ!

İtalya Serie A'nın 22'nci haftasında heyecan doruktaydı. Ligin en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Juventus – Napoli mücadelesi, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Juventus, rakibini etkili bir oyunla 3-0 mağlup ederek haftayı kazançlı kapattı. Bu sonuçla Juventus puanını 42'ye yükseltirken, Napoli ise haftayı 43 puanla tamamladı.

Mücadele boyunca Juventus'un organizasyon ve hücum gücü dikkat çekerken, Napoli sahada zaman zaman direnç göstermesine rağmen gol yollarında etkili olamadı. Özellikle maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Juventus, kritik anlarda gole ulaşmayı başardı.

Maçın en dikkat çekici anlarından biri, millî futbolcumuz Kenan Yıldızın 77'nci dakikada attığı gol oldu. Genç yıldız, takımının ikinci golünü kaydederek hem skoru belirledi hem de performansını bir üst seviyeye taşıdı. Kenan Yıldız'ın golü, Juventus taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve oyuncunun Serie A'daki yükselişini gözler önüne serdi.

Kenan Yıldız'ın golü, takımın maç içerisindeki üstünlüğünü pekiştiren kritik anlardan biri olarak öne çıktı. Oyuncunun hızı, saha görüşü ve soğukkanlı bitiriciliği, Juventus'un rakibi karşısında üstünlük kurmasını sağladı.