Juventus - Galatasaray maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Juventus - Galatasaray maç kadrosu! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak. İlk maç temsilcimiz Galatasaray'ın 5-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti. İşte Juventus Galatasaray maç kadrosu ve detaylar...
Allianz Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. İşte ayrıntılar!
JUVENTUS - GALATASARAY MAÇ KADROSU
Juventus - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Juventus - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, McKennie, Kenan.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Lang, Barış, Osimhen.
Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.
Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için yarınki maçta oynayamayacak.
Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.