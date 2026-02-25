Haberler

Juventus - Galatasaray maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Juventus - Galatasaray maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus - Galatasaray maç kadrosu! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak. İlk maç temsilcimiz Galatasaray'ın 5-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti. İşte Juventus Galatasaray maç kadrosu ve detaylar...

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. İşte ayrıntılar!

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Juventus - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Juventus - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, McKennie, Kenan.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Lang, Barış, Osimhen.

Juventus - Galatasaray maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.

Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için yarınki maçta oynayamayacak.

Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

Bu ne samimiyet: Uçaktan iner inmez boynuna sarıldı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da mahalleliyi ayağa kaldıran zihinsel engelli şahıs yakalandı

Gözaltına alınma şekli tartışma çıkaracak
Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu

Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Diyarbakır'da mahalleliyi ayağa kaldıran zihinsel engelli şahıs yakalandı

Gözaltına alınma şekli tartışma çıkaracak
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Sri Lanka'da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı

Ülkeyi kana bulayan saldırıların altından İstihbarat Başkanı çıktı