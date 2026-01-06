Jonjo Shelvey, İngiltere futbolunun tanınmış orta saha oyuncularından biri olarak kariyerini sürdürürken, son dönemde Türkiye'deki deneyimleriyle gündeme geldi. Özellikle Eyüpspor'da Arda Turan ile yaşadığı sıra dışı anılar, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Peki, Jonjo Shelvey kimdir, hangi takımda oynuyor? Jonjo Shelvey, Arda Turan'a ne dedi? Detaylar...

JONJO SHELVEY KİMDİR?

Jonjo Shelvey, İngiltere futbolunun orta saha oyuncularından biridir ve uzun yıllar Premier League'de forma giymiştir. Kariyeri boyunca teknik yeteneği ve oyunu okuma becerisi ile dikkat çeken Shelvey, İngiliz futbol sisteminin yetiştirdiği önemli isimler arasında yer alır. Eyüpspor'da geçirdiği süre ise onun profesyonel kariyerinde farklı bir boyut kazandı; burada hem saha içi hem de saha dışı deneyimleriyle dikkat çekti.

Shelvey, İngiltere'de yetişmiş olmasına rağmen Türkiye'deki futbol deneyimini şaşkınlıkla değerlendirdi. Özellikle Arda Turan'ın farklı yönetim tarzı ve ofis ortamı, Shelvey'nin sosyal medya ve röportajlarda paylaştığı hikayelerle gündeme oturdu.

JONJO SHELVEY HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Jonjo Shelvey'nin Türkiye kariyeri, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor üzerinden şekillendi. Güncel bilgilere göre Shelvey, 14 Eylül 2023 tarihinde Çaykur Rizespor A.Ş. ile sözleşme imzaladı ve 30 Haziran 2024'e kadar takımın kadrosunda yer aldı. Ardından 28 Ağustos 2024 tarihinde Eyüpspor'a transfer oldu ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak, Eyüpspor ile olan sözleşmesi 6 Ocak 2025 tarihinde karşılıklı anlaşmayla sona erdirildi ve 21 Ocak 2025'te İngiltere'ye döndü.

JONJO SHELVEY ARDA TURAN'A NE DEDİ?

Shelvey, Arda Turan için "deliydi" ve "bildiğin manyak" sözlerini kullandı. İngiliz futbolcu, Arda'nın kendisine sürekli sevgi gösterdiğini söyleyerek, "Ofisine girerdim, 'John, seni seviyorum, seni seviyorum' derdi" ifadelerini paylaştı. Shelvey'nin anlatımına göre Arda Turan'ın ofisindeki atmosfer de oldukça dikkat çekiciydi. Shelvey, Arda'nın viskiye düşkün olduğunu söylerken, "Bana viski var mı?' derdi. Çünkü viskiye abanıyordu" dedi.

İngiliz futbolcu, antrenman sonrası Arda Turan'ın "ayaklar masada" şekilde puro ve viski keyfi yaptığını anlattı. Shelvey, yaşadıklarını şaşkınlıkla aktardı ve bu tarz bir ortamı İngiltere'de hiç görmediğini, "İngiltere'de böyle bir şey hiç görmemiştim" ifadeleriyle vurguladı.