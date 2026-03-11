Joao Capela kimdir, Joao Capela ne zaman, nerede hakemlik yaptı?

futbol dünyasında fair play'in simgesi haline gelen Joao Capela, uzun yıllar sahalarda hakemlik yaptı. Kariyerinde hem ulusal liglerde hem de uluslararası turnuvalarda görev alan Capela'nın maç yönetim tarzı ve deneyimleri, spor haberlerinde sıkça öne çıkıyor. Joao Capela'nın hangi ülkelerde ve hangi dönemlerde hakemlik yaptığıyla ilgili bilgiler, futbolseverler için önemli bir referans niteliği taşıyor.

JOAO CAPELA KİMDİR?

Joao Capela, Portekizli eski futbol hakemi olarak tanınıyor. Uzun yıllar boyunca hem ulusal liglerde hem de uluslararası maçlarda görev yaptı. Adil ve disiplinli yönetim tarzıyla sahalarda saygınlık kazanan Capela, futbol dünyasında güvenilir bir isim olarak biliniyor.

Capela, kariyeri boyunca UEFA ve FIFA organizasyonlarında birçok kritik maçta düdük çaldı. Portekiz Süper Ligi başta olmak üzere Avrupa kupalarında da görev alan Capela, verdiği doğru kararlarla hakemlik standartlarının yükselmesine katkı sağladı.

Sadece maç yönetmekle kalmayıp, hakem eğitimlerinde ve seminerlerde deneyimlerini paylaştı. Genç hakemler için ilham kaynağı olan Capela, adaletli ve disiplinli yaklaşımıyla tanınıyor. Portekiz ve Avrupa'da hakemlik mesleğinin gelişmesine önemli katkılarda bulundu.