Futbol dünyasında transfer rüzgarları hız kesmeden devam ediyor. Jhon Duran, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra yeni kariyer durağı belli oldu. Peki, Jhon Duran hangi takıma transfer oldu? Detaylar haberimizde.

Kolombiyalı golcü Jhon Duran, ara transfer döneminde ününü artıracak bir hamleyle Rusya'nın güçlü kulüplerinden Zenit St. Petersburg'a transfer oldu. Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Duran'ın yeni durağı artık Rusya ligi oldu ve bu transfer, futbol dünyasında önemli yankı uyandırdı.

Jhon Duran'ın yeni takımı Rusya Premier Ligi kulübü Zenit St. Petersburg oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kolombiyalı santrforun sezon sonuna kadar kiralık olarak Zenit forması giyeceği duyuruldu.

Bu transferle birlikte Duran, kariyerinde altıncı profesyonel kulübüne imza atmış oldu. Henüz 22 yaşında olan forvet, hem Süper Lig'de hem Rus Premier Ligi'nde yeniden yükselen performansıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK: SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı isimler arasında yer alıyordu. Sarı-lacivertliler, 2025-26 sezonunun ilk yarısında Kolombiyalı golcüyü Al-Nassr'dan kiralık olarak transfer etmişti. Ancak ara transfer döneminde takım içi planlamalar ve performans değerlendirmeleri sonucunda sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe'nin resmi kararıyla Duran'ın kiralık sözleşmesi askıya alındı ve oyuncu artık başka bir kulübe yönelmeye hazır hale geldi. Bu gelişme, hem taraftarlar hem de spor gündeminde geniş yer buldu.

DİNAMİK PERFORMANS RAPORU: 21 MAÇTA 5 GOL VE 3 ASİST

Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 maçta sahaya çıktı ve bu maçlarda 5 gol + 3 asist ile takımına katkı sağladı. Bu istatistikler, onun etkili olduğu anları gösterse de ara transfer döneminde değişen taktik anlayış ve kulübün ihtiyaçları doğrultusunda yollar ayrıldı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
