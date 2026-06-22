Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak takviye öncelikli konular arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, stoper bölgesine önemli bir isim kazandırmak amacıyla Avrupa futbolunun dikkat çeken savunmacılarından Jean-Clair Todibo'yu gündemine aldı. Peki, Jean Clair Todibo kimdir, hangi takımda? Jean Clair Todibo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Detaylar...

JEAN CLAIR TODIBO KİMDİR?

Jean-Clair Dimitri Roger Todibo, 30 Aralık 1999 tarihinde dünyaya gelen Fransız profesyonel futbolcudur. Kariyerinde ağırlıklı olarak stoper pozisyonunda görev yapan Todibo, zaman zaman orta saha bölgesinde de forma giyebilmektedir.

Futbol kariyerine Fransa'da başlayan başarılı savunmacı, genç yaşlarda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve savunmadaki pozisyon bilgisiyle öne çıkan futbolcu, kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli liglerinde forma giydi.

Toulouse'tan Avrupa Sahnesine Uzanan Yolculuk

Todibo, 2016 yılında FC Les Lilas'tan Toulouse altyapısına transfer oldu. Profesyonel kariyerindeki ilk Ligue 1 maçına 19 Ağustos 2018 tarihinde Bordeaux karşısında çıktı. Toulouse formasıyla ilk sezonunda toplam 10 resmi karşılaşmada görev alan Fransız futbolcu, kulüp adına bir gol kaydetti.

Barcelona Transferi

Genç yaşta gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerinin radarına giren Todibo, 8 Ocak 2019 tarihinde Barcelona ile anlaşma sağladı. İspanyol devi, transfer sürecini öne çekerek oyuncuyu 31 Ocak 2019 tarihinde kadrosuna kattı. Böylece Todibo, Barcelona tarihinde forma giyen Fransız futbolcular arasına adını yazdırdı.

Schalke 04 Dönemi

Barcelona'nın ardından gelişimini sürdürmesi amacıyla Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e kiralanan Todibo, 15 Ocak 2020 tarihinde sezon sonuna kadar Alman kulübünün formasını giydi. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer aldı.

Milli Takım Kariyeri

Jean-Clair Todibo, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı formasını ilk kez 16 Kasım 2018 tarihinde İsviçre karşısında oynanan hazırlık maçında giydi. Genç yaş kategorilerinde Fransa'yı temsil eden futbolcu, uluslararası deneyim de kazandı.

JEAN CLAIR TODIBO HANGİ TAKIMDA?

Jean-Clair Todibo, gündeme gelen transfer haberlerinde yer alan bilgilere göre West Ham United kadrosunda bulunmaktadır.

Fransız savunmacı, geride kalan sezonda İngiliz ekibinin formasını giydi ve takımının savunma hattında görev aldı. Sezon boyunca çeşitli karşılaşmalarda forma şansı bulan Todibo, performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte futbolcunun geleceği hakkındaki gelişmeler Avrupa basınında da yakından takip edilmektedir.

JEAN CLAIR TODIBO KAÇ YAŞINDA?

30 Aralık 1999 doğumlu olan Jean-Clair Todibo, transfer iddialarının gündemde olduğu dönemde 26 yaşındadır.

JEAN CLAIR TODIBO NERELİ?

Jean-Clair Todibo, Fransız vatandaşıdır.

JEAN CLAIR TODIBO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin Jean-Clair Todibo ile ilgilendiği yönündeki bilgiler, Fransız gazeteci Justin Favre tarafından gündeme getirildi.

Haberde, sarı-lacivertli kulübün West Ham United forması giyen Fransız stoperin durumunu yakından takip ettiği ve transfer için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Öte yandan oyuncunun geleceğinin, kulübünün yaşadığı gelişmeler sonrası belirsizlik taşıdığı belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre Todibo'nun kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimali bulunuyor.

Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda transfer sürecine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Jean-Clair Todibo'nun Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı konusunda kesinleşmiş bir durum söz konusu değil.

Geçtiğimiz Sezonki Performansı

Fransız savunmacı, geride kalan sezonda West Ham United formasıyla toplam 25 karşılaşmada görev aldı. Todibo, bu maçlarda 1 asistlik katkı sağladı.

Savunma hattındaki performansıyla dikkat çeken futbolcu, yaz transfer döneminde adı çeşitli kulüplerle anılan isimler arasında yer almaya devam ediyor.