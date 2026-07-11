Jayden Adams neden öldü? Jayden Adams ölüm sebebi ne, niye öldü?

Güney Afrika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Jayden Adams, Dünya Kupası’ndan elenmelerinden birkaç hafta sonra yaşamını yitirdi. Jayden Adams neden öldü? Genç futbolcunun vefatının ardından polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, yetkililer kamuoyuna spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

JAYDEN ADAMS NEDEN ÖLDÜ?

Jayden Adams’ın neden hayatını kaybettiğine ilişkin kesin bir açıklama henüz yapılmadı. Güney Afrika polisi, Cape Town kent merkezindeki bir banliyöde bulunan evde 25 yaşındaki futbolcunun cansız bedenine ulaşılmasının ardından olayla ilgili resmi soruşturma başlattı. Ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi ve adli inceleme sürecinin tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Kulüp yetkilileri ile Spor Bakanlığı, soruşturma devam ederken doğrulanmamış iddiaların paylaşılmamasını ve Adams’ın ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini istedi.

Yerel medya kuruluşları ve Sunday World gazetesi, genç futbolcunun Dünya Kupası öncesinde 72 yaşındaki anneannesi Marianna Adams’ı kaybettiğini yazdı. Adams’ın, Çekya ile oynanan kritik karşılaşmadan kısa süre önce yaşadığı bu kayba rağmen milli takım kadrosunda kalmayı sürdürdüğü ve turnuvada forma giydiği aktarıldı. Turnuvanın ardından söz konusu kaybın psikolojik etkileriyle mücadele ettiği ileri sürülse de yetkililer tarafından ölüm nedeni konusunda kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı. Resmi sonucun otopsi ve adli incelemelerin ardından açıklanacağı belirtildi.

JAYDEN ADAMS ÖLÜM NEDENİ

Jayden Adams’ın ölüm nedeni soruşturmanın sürdüğü aşamada kamuoyuna açıklanmadı. Polis ekiplerinin genç futbolcunun bulunduğu evde inceleme yaptığı, olayın koşullarını aydınlatmak amacıyla çalışma başlattığı kaydedildi. Adams’ın son kulübü Mamelodi Sundowns ile Güney Afrika Futbol Federasyonu, yayımladıkları taziye mesajlarında ailesine, yakınlarına ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi. Yetkililer, adli süreç tamamlanmadan ölümle ilgili herhangi bir sonuca varılmaması gerektiğini bildirdi.

Güney Afrika Profesyonel Futbolcular Birliği, ölüm haberini sosyal medya platformu X üzerinden doğruladı. Birliğin açıklamasında Adams’ın alçakgönüllülüğü, futbol yeteneği ve Güney Afrika Milli Takımı’nı temsil ederken taşıdığı gururla hatırlanacağı belirtildi. Genç yaşta gelen ölüm haberi, Güney Afrika spor camiasında geniş yankı uyandırırken uluslararası futbol çevrelerinden de taziye mesajları paylaşıldı. Ölüm nedenine ilişkin resmi bilginin yalnızca otopsi ve adli inceleme sonuçlarının tamamlanmasından sonra duyurulacağı aktarıldı.

JAYDEN ADAMS KİMDİR?

Jayden Adams, Güney Afrika futbolunun yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen ve profesyonel kariyerine Stellenbosch FC altyapısında başlayan bir futbolcuydu. Altyapıdan A takıma yükseldikten sonra sergilediği performansla Güney Afrika liginde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Ocak 2025’te ülkenin büyük kulüplerinden Mamelodi Sundowns’a transfer olan Adams, kulüp kariyerindeki yükselişini milli takım formasıyla sürdürdü. Güney Afrika Milli Takımı’nda ilk kez 2022 yılında görev aldı ve toplam 9 karşılaşmada forma giydi.

Adams, Kuzey Amerika’da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Güney Afrika kadrosunda yer aldı. Turnuvanın ilk grup maçında Meksika karşısında ilk 11’de sahaya çıkan orta saha oyuncusu, Çekya karşılaşmasına da başlangıç kadrosunda başladı. Güney Kore maçında ise oyuna sonradan dahil olarak takımının galibiyetine katkı sağladı. Güney Afrika’nın turnuvadan elenmesinin ardından ülkesine dönen Adams’ın birkaç hafta sonra yaşamını yitirmesi, ailesi, takım arkadaşları ve futbolseverler arasında derin üzüntü yarattı.