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İsviçre Kolombiya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! İsviçre Kolombiya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

İsviçre Kolombiya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! İsviçre Kolombiya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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İsviçre Kolombiya Dünya Kupası maçı kaç kaç? İsviçre Kolombiya kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. İsviçre Kolombiya canlı maç anlatımı ve İsviçre Kolombiya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

İsviçre Kolombiya kaç kaç? İsviçre Kolombiya canlı maç anlatımı ve İsviçre Kolombiya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI KAÇ KAÇ?

İsviçre Kolombiya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI CANLI İZLE

İsviçre Kolombiya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre Kolombiya maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İsviçre Kolombiya maçı Vancouver'da, BC Place Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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