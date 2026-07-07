İsviçre Kolombiya maç özeti ve golleri! (ÖZET) İsviçre Kolombiya kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇ ÖZETİ

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İSVİÇRE KOLOMBİYA ÖZET

İsviçre Kolombiya maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İsviçre Kolombiya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İsviçre Kolombiya maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.