Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecanın doruğa çıktığı haftada, futbol kamuoyunun odağında bu kez sadece sahadaki yıldızlar değil, düdük çalacak isim de yer alıyor. 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak Galatasaray- Atletico Madrid karşılaşmasının hakeminin netleşmesiyle birlikte, tecrübeli Rumen hakem Istvan Kovacs'ın kariyeri, yönettiği maçlar ve istatistikleri mercek altına alındı. Peki, Istvan Kovacs kimdir, nereli? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçının hakemi Istvan Kovacs hangi maçları yönetti? Detaylar...

ISTVAN KOVACS KİMDİR?

UEFA'nın elit hakem kadrosunda yer alan Istvan Kovacs, son yıllarda Avrupa futbolunun en kritik karşılaşmalarında görev alan tecrübeli bir isim olarak öne çıkıyor. 6 Eylül 1984 doğumlu olan Kovacs, profesyonel hakemlik kariyerinde istikrarlı yükselişiyle dikkat çekti.

2018 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan Rumen hakem, 2019 itibarıyla UEFA elit hakemler listesine dahil edildi. Bu statü, yalnızca Avrupa'nın en üst düzey organizasyonlarında görev alan hakemlere veriliyor. Kovacs'ın bu seviyeye yükselmesinde, maç yönetimindeki disiplinli yaklaşımı, oyunun temposunu kontrol edebilme becerisi ve VAR süreçlerine hakimiyeti önemli rol oynadı.

2025-2026 sezonunda toplam 20 karşılaşmada düdük çalan Istvan Kovacs, bu maçlarda 95 sarı kart ve 3 kırmızı kart gösterdi. Sezon genelinde 2 penaltı kararı veren deneyimli hakem, 11 karşılaşmada VAR hakemi olarak da görev aldı. Bu veriler, Kovacs'ın hem sahada hem de teknolojik hakemlik süreçlerinde aktif rol üstlendiğini ortaya koyuyor.

ISTVAN KOVACS NERELİ?

Istvan Kovacs, Romanya'nın Carei kentinde dünyaya geldi. Rumen futbolunun yetiştirdiği en önemli hakemlerden biri olarak kabul edilen Kovacs, ülkesinin en üst ligi olan Liga I'de uzun yıllardır görev yapıyor.

Romanya Futbol Federasyonu bünyesinde gösterdiği performans sayesinde kısa sürede uluslararası arenaya taşınan Kovacs, özellikle Avrupa kupalarında sergilediği yönetimlerle UEFA'nın güvenini kazandı.

ISTVAN KOVACS HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Istvan Kovacs, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarında görev almış, final ve yarı final tecrübesi bulunan ender hakemlerden biri. Kariyerinde yönettiği önemli karşılaşmalar, onun büyük maçlardaki soğukkanlılığını ve otoritesini net biçimde ortaya koyuyor.

AVRUPA KUPALARI VE FİNALLER

Kovacs'ın yönettiği en dikkat çekici maçlar arasında şunlar yer alıyor:

Roma – Feyenoord | UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali (2022)

Atalanta – Bayer Leverkusen | UEFA Avrupa Ligi Finali (2024)

Manchester City – Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali (2022)

Bu karşılaşmalar, Kovacs'ın yalnızca grup aşamalarında değil, turnuvaların en kritik anlarında da tercih edildiğini gösteriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI

2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de önemli maçlar yöneten Rumen hakem:

Liverpool – Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçı (2025)

Villarreal – Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçı (2025)

Celtic – Roma | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı (2025)

Bu mücadelelerde oyunun kontrolünü elinde tutan Kovacs, kart standardıyla da dikkat çekti.

TÜRKİYE VE FENERBAHÇE DETAYI

Istvan Kovacs, Türk futbolseverlerin yakından hatırladığı maçlarda da görev aldı.

12 Ağustos 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu karşılaşmasını yöneten Kovacs, bu mücadelede 4 sarı kart gösterdi. Kırmızı kartın ve penaltının çıkmadığı maç, Feyenoord'un 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ayrıca EURO 2024 grup aşamasında oynanan Çekya – Türkiye karşılaşması da Kovacs'ın kariyerindeki en çok konuşulan maçlardan biri oldu. Türkiye'nin 2-1 kazandığı mücadelede toplam 17 sarı kart, 1 kırmızı kart ve 1 penaltı kararı çıktı. Kovacs, Çekyalı oyuncu Antonin Barak'a oyuna girdikten sadece 20 dakika sonra kırmızı kart göstererek Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı kırmızı kart kararlarından birine imza attı.