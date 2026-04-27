İstanbul'da TOKİ çıkmayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? İstanbul TOKİ 5 bin TL ne zaman iade edilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ) tarafından 81 ilde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için gerçekleştirilen kura çekilişi sonucunda hak sahipleri belirlenmiştir. Kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlar ise yatırmış oldukları 5.000 TL başvuru ücretinin iadesine ilişkin süreci araştırmaktadır. Peki, İstanbul'da TOKİ çıkmayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? İstanbul'da TOKİ 5 bin TL ne zaman iade edilecek? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL'DA TOKİ ÇIKMAYANLARIN BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Resmi uygulamalara göre, kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında geri alabilmektedir. Bu süreç, başvurunun yapıldığı bankalar üzerinden yürütülmektedir.

Başvuru bedelinin iadesi şu kanallar üzerinden gerçekleştirilmektedir:

Başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri

Banka ATM’leri

Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de başvuru durumunun takibi mümkündür. Bu kapsamda:

“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)” hizmeti aranır

“Konut/İş Yeri Başvuru” sekmesine girilir

Başvuru durumunda “İade Edildi” veya “İade Sürecinde” bilgisi kontrol edilir

Bu bilgilerin görüntülenmesinin ardından vatandaşlar ilgili banka kanallarından iade işlemlerini gerçekleştirebilir.

İSTANBUL'DA TOKİ 5 BİN TL NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

İstanbul’da TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan ve kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL başvuru bedelinin iadesi, belirli bir takvim doğrultusunda yapılmaktadır.

Uygulanan sisteme göre, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra iade edilmeye başlanmaktadır. Bu süre sonrasında banka şubeleri ve ATM’ler üzerinden iade işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ise vatandaşlar:

TOKİ hizmetlerini görüntüleyerek

“Konut/İş Yeri Başvuru” sekmesinden durum kontrolü yaparak

iade sürecini takip edebilmektedir.

Emlak Konut üzerinden yapılan başvurularda ise iade işlemleri ilgili sistem üzerinden yürütülmektedir.

Sonuç olarak, TOKİ başvuru ücretlerinin iade süreci kura çekilişinin ardından belirlenen 5 iş günlük süre sonunda başlamakta ve bankacılık kanalları üzerinden vatandaşlara geri ödenmektedir.