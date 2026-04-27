İstanbul'da TOKİ çıkmayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? İstanbul TOKİ 5 bin TL ne zaman iade edilecek?
İstanbul’da TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında yapılan kura çekilişlerinin ardından, başvuru yapan binlerce vatandaş gözünü 5.000 TL başvuru ücretinin iade sürecine çevirdi. Peki, İstanbul'da TOKİ çıkmayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? İstanbul TOKİ 5 bin TL ne zaman iade edilecek? Detaylar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ) tarafından 81 ilde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için gerçekleştirilen kura çekilişi sonucunda hak sahipleri belirlenmiştir. Kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlar ise yatırmış oldukları 5.000 TL başvuru ücretinin iadesine ilişkin süreci araştırmaktadır. Peki, İstanbul'da TOKİ çıkmayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? İstanbul'da TOKİ 5 bin TL ne zaman iade edilecek? Detaylar haberimizde.
İSTANBUL'DA TOKİ ÇIKMAYANLARIN BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
Resmi uygulamalara göre, kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında geri alabilmektedir. Bu süreç, başvurunun yapıldığı bankalar üzerinden yürütülmektedir.
Başvuru bedelinin iadesi şu kanallar üzerinden gerçekleştirilmektedir:
Başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri
Banka ATM’leri
Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de başvuru durumunun takibi mümkündür. Bu kapsamda:
“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)” hizmeti aranır
“Konut/İş Yeri Başvuru” sekmesine girilir
Başvuru durumunda “İade Edildi” veya “İade Sürecinde” bilgisi kontrol edilir
Bu bilgilerin görüntülenmesinin ardından vatandaşlar ilgili banka kanallarından iade işlemlerini gerçekleştirebilir.
İSTANBUL'DA TOKİ 5 BİN TL NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
İstanbul’da TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan ve kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL başvuru bedelinin iadesi, belirli bir takvim doğrultusunda yapılmaktadır.
Uygulanan sisteme göre, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra iade edilmeye başlanmaktadır. Bu süre sonrasında banka şubeleri ve ATM’ler üzerinden iade işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ise vatandaşlar:
TOKİ hizmetlerini görüntüleyerek
“Konut/İş Yeri Başvuru” sekmesinden durum kontrolü yaparak
iade sürecini takip edebilmektedir.
Başvuru bedelinin iadesi, e-Devlet üzerinden başvuru yapan kişiler için de banka ve ATM kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Emlak Konut üzerinden yapılan başvurularda ise iade işlemleri ilgili sistem üzerinden yürütülmektedir.
Sonuç olarak, TOKİ başvuru ücretlerinin iade süreci kura çekilişinin ardından belirlenen 5 iş günlük süre sonunda başlamakta ve bankacılık kanalları üzerinden vatandaşlara geri ödenmektedir.