İstanbul Boğazı'nda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın duyulmasının ardından cesedin kimliğine ilişkin yürütülen değerlendirmeler, dikkatleri Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına çevirdi. Yetkililer, bulunan cesedin yarış sırasında kaybolan bir sporcuya ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Peki, İstanbul Boğazı'nda bulunan erkek cesedi kim? Kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kimdir? Detaylar...

İSTANBUL BOĞAZI'NDA BULUNAN ERKEK CESEDİ KİM?

Boğaz hattında tespit edilen erkek cesedinin, uzun süredir aranan bir vakayla örtüşmesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Kimlik tespiti çalışmaları sürerken, mevcut veriler cesedin Rus yüzücü Nikolai Svechnikov olabileceğini işaret ediyor. Resmî makamlar tarafından kesin kimlik doğrulaması yapılmamış olsa da, olayın zamanlaması ve koşulları bu ihtimali güçlendiriyor.

BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI BAĞLANTISI

İstanbul Boğazı'nda bulunan erkek cesedinin, uluslararası yüzme organizasyonlarından biri olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'yla ilişkilendirilmesi dikkat çekiyor. Her yıl yüzlerce profesyonel ve amatör sporcunun katıldığı yarış, zorlu parkuruyla biliniyor.

Ağustos ayında gerçekleştirilen 37. organizasyonda bir sporcunun yarış sonrası kıyıya ulaşamaması üzerine yetkililere haber verilmişti. O tarihten bu yana sürdürülen arama ve değerlendirme süreci, Boğaz'da bulunan cesetle yeni bir boyut kazandı.

KİMLİK TESPİT SÜRECİ VE RESMİ DEĞERLENDİRMELER

Yetkililer, İstanbul Boğazı'nda bulunan erkek cesedinin kimliğinin netleşmesi için gerekli prosedürlerin sürdüğünü belirtiyor. Mevcut bilgiler, cesedin yarış sırasında kaybolan sporcuya ait olabileceğini düşündürse de, kesin sonuçlar yapılacak resmi incelemelerin ardından açıklanacak.

Bu süreçte hem yerel makamların hem de ilgili spor organizasyonunun değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. Kamuoyuna sunulan bilgiler, yalnızca doğrulanmış veriler üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.

RUS YÜZÜCÜ NIKOLAI SVECHNIKOV KİMDİR?

Rusya'dan İstanbul'a gelerek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Nikolai Svechnikov, 29 yaşındadır. Uluslararası organizasyon kapsamında İstanbul'a gelen sporcu, yarış öncesinde Beyoğlu'nda bir otele yerleşmiştir. Organizasyon günü, diğer sporcularla birlikte belirlenen yüzme parkuruna çıkmıştır.

Ancak yarışın ardından Svechnikov'un kıyıya ulaşamaması üzerine durum yetkililere bildirilmiş ve sporcu için değerlendirme süreci başlatılmıştır. O tarihten itibaren Nikolai Svechnikov'dan haber alınamamıştır.

YARIŞ GÜNÜ YAŞANANLAR

Edinilen bilgilere göre Nikolai Svechnikov, yarış günü parkura planlandığı şekilde çıkmış ve organizasyon akışı içinde yüzmeye başlamıştır. Yarış sonrası sporcuya ulaşılamaması, kısa sürede yetkililerin dikkatini çekmiş ve durum resmi kayıtlara geçmiştir.