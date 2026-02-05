İşsizlik maaşı ne kadar 2026? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İşsiz kalan sigortalılar, belirli şartları sağladıkları takdirde İŞKUR aracılığıyla her ay işsizlik ödeneği alabiliyor. 2026 yılı itibarıyla işsizlik maaşı, çalışanların ekonomik güvenceye sahip olmasında önemli bir rol oynuyor. İşsizlik Maaşı, kişinin son dört aylık brüt kazancının %40'ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu ödeneğin en yüksek sınırı, 2026 yılı brüt asgari ücretinin %80'i ile sınırlı. Peki, işsizlik maaşı ne kadar 2026? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Detaylar haberimizde.

2026 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla işsizlik maaşı sınırları şu şekilde belirlenmiştir:

Brüt asgari ücret: 33.030 TL

En düşük işsizlik maaşı: 12.212 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 26.424 TL

Maaş hesaplaması, son dört aydaki ortalama brüt ücretin %40'ı üzerinden yapılır. Önemli bir detay olarak, işsizlik maaşı damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tabi değildir.

Ayrıca, ödenecek sürenin uzunluğu, sigortalının son üç yıldaki prim gün sayısına bağlı olarak değişir:

600 gün prim ödeyen: 180 gün (6 ay)

900 gün prim ödeyen: 240 gün (8 ay)

1080 gün prim ödeyen: 300 gün (10 ay)

Bu düzenleme, işsizlik maaşının adil ve prim ödeme geçmişine uygun bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı başvurusu, işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a yapılmalıdır. Gecikme halinde, başvuruda gecikilen süre toplam ödeme süresinden düşülür.

Başvuru adımları genel olarak şunlardır:

İŞKUR'a kayıt oluşturmak: İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıt olunmalıdır.

Gerekli belgeleri hazırlamak: İşten ayrılma belgesi, kimlik ve banka bilgileri gibi evraklar başvuru sırasında gereklidir.

Başvuruyu tamamlamak: Başvuru, online sistem üzerinden veya İŞKUR merkezlerinden yapılabilir.

Ödemenin alınması: Onaylanan ödenek, hak kazanılan tarihi takip eden ayın sonuna kadar PTT veya banka hesabına yatırılır.

Bu süreç, işsiz kalan kişilerin hızlı bir şekilde ekonomik destek almasını sağlar.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlar:

İşten çıkarılma nedeni: Sigortalının kendi isteği dışında işten çıkarılmış olması gerekir. İstifa, emeklilik, askerlik veya evlilik nedeniyle ayrılanlar ödenekten yararlanamaz.

Hizmet süresi: Son 120 gün hizmet akdine tabi olunmalıdır.

Prim ödeme süresi: Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır.

Başvuru süresi: İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapılmalıdır.

Bu şartlar, ödeneğin gerçekten ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmasını garanti eder.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARIN HAKLARI

İşsizlik ödeneği sadece maddi destek sunmakla kalmaz, aynı zamanda bazı haklar da sağlar:

Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanır.

Yeni iş bulma ve yönlendirme desteği verilir.

Meslek geliştirme ve eğitim programlarına katılım hakkı sağlanır.

Ancak ödenek, İŞKUR tarafından sunulan işi haklı sebep olmadan reddeden, kayıt dışı çalışan, emekli olan veya işe başlayan kişilerde kesilir. Bu kurallar, ödeneğin amacına uygun kullanımını sağlar.