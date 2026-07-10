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İspanya Belçika hangi kanalda? İspanya Belçika maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İspanya Belçika hangi kanalda? İspanya Belçika maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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İspanya Belçika maçı hangi kanalda belli oldu. İspanya Belçika Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi İspanya Belçika maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İspanya Belçika maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Belçika maçı yayın bilgisi!

İspanya Belçika Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi İspanya Belçika maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İspanya Belçika maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Belçika maçı yayın bilgisi haberimizde...

İSPANYA BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Belçika maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. İspanya Belçika maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

İSPANYA BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Belçika maçı, Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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