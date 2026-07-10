İspanya Belçika CANLI İZLE! İspanya Belçika maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
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İspanya Belçika nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen İspanya Belçika maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...
İSPANYA BELÇİKA CANLI İZLE
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İSPANYA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE
İspanya Belçika maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
İSPANYA BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya Belçika maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
İSPANYA BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
İspanya Belçika maçı Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.