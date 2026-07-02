İspanya Avusturya CANLI İZLE! İspanya Avusturya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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İSPANYA AVUSTURYA CANLI İZLE

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İSPANYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

İspanya Avusturya maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSPANYA AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Avusturya maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

İSPANYA AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İspanya Avusturya maçı Inglewood'da, SoFi Stadyumu'nda oynanacak.