İsmail Yüksek neden yok, Ferencvaros maçında neden oynamıyor?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan ekibi Ferencvaros'u Chobani Stadı'nda konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

İSMAİL YÜKSEK NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi en dikkat çeken eksiklerden biri olan İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Takımın orta saha kurgusunda önemli yer tutan oyuncu, cezalı duruma düştüğü için teknik direktör Domenico Tedesco tarafından maç kadrosuna dahil edilemedi. Orta sahada aynı zamanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'nin de yokluğu, teknik heyetin bölgede yeni bir plan hazırlamasını zorunlu hale getirdi.

Orta sahadaki bu kayıplar nedeniyle Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in yanında Marco Asensio'nun oynaması bekleniyor. Takımın UEFA listesinde yer almayan Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş'ın da kullanılamaması, seçenekleri daha da sınırladı. İsmail Yüksek'in cezalı oluşu, Tedesco'nun orta alan düzeninde zorunlu değişikliklere gitmesine yol açtı ve bu nedenle Ferencvaros karşısında farklı bir orta saha ikilisi sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Ferencvaros karşısına toplam beş isimden yoksun çıkacak. Sarı kart cezalısı olan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, mücadelede forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra tedavileri süren Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak. Bu eksiklikler savunma ve orta saha hattında ciddi kadro daralmasına neden oldu. Özellikle savunma hattında hem sakatlık hem de cezalar nedeniyle alternatiflerin azaldığı görüldü.

Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş da Ferencvaros karşısında kadroda bulunamayacak. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un yokluğu da seçenekleri azaltan diğer etkenler arasında yer aldı. Fenerbahçe'de uzun süredir sakat olan Cenk Tosun'un yerine UEFA listesine dahil edilen Levent Mercan ise görev verilmesi halinde sahada yer alabilecek. Savunma hattında Milan Skriniar'ın yanında görev alabilecek isim olarak Yiğit Efe Demir öne çıkıyor.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, Chobani Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olarak belirlendi.

Fenerbahçe, grupta oynadığı dört maçta 7 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Ferencvaros ise üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan topladı ve üst sıralarda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynayacağı bu maçla birlikte puan tablosundaki konumunu iyileştirmeyi amaçlıyor.