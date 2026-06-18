İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kariyeri! İsmail Kartal Fenerbahçe'ye ne zaman geldi?

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile futbolculuk yıllarından teknik adamlık dönemlerine uzanan uzun bir geçmişe sahip. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adamla 2026-2027 sezonunda yeni bir döneme başlayacak.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki üç döneminde tüm kulvarlarda 125 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Kartal dönemlerinde Fenerbahçe rakip filelere 282 gol gönderirken, kalesinde 121 gol gördü. Bu süreç, Kartal’ın sarı-lacivertli takımın başında farklı sezonlarda elde ettiği sonuçlarla kayıtlara geçti.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Süper Lig’i şampiyon Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014’te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray’a penaltılarda üstünlük kurarak kupaya ulaştı ve sezonu tek kupayla kapattı. Kartal’ın yarım sezon görev yaptığı 2021-2022 sezonunda da Fenerbahçe ligi 2. sırada bitirdi. 2023-2024 sezonunda ise 99 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın 3 puan arkasında yine 2. basamakta yer aldı.

İSMAİL KARTAL EN SON NE ZAMAN FENERBAHÇE'YE GELDİ?

İsmail Kartal, Fenerbahçe’de teknik direktör olarak daha önce 2014-2015, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında görev yaptı. 2026-2027 sezonu için sarı-lacivertli takımın başına getirilmesiyle birlikte Kartal, Fenerbahçe’de dördüncü kez teknik direktörlük görevini üstlenecek. Deneyimli teknik adamın kulüpteki teknik direktörlük geçmişi, farklı dönemlerde yaşanan lig ikincilikleri ve bir Süper Kupa şampiyonluğuyla kayıtlarda yer aldı.

Kartal, ikinci tamamladıkları 2014-2015 sezonunun 34. ve son haftasında oynanan Kasımpaşa müsabakasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Daha sonra 2021-2022 sezonunda yarım sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran deneyimli teknik adam, 2023-2024 sezonunda da sarı-lacivertli takımın başındaydı. Fenerbahçe, bu sezonu 99 puanla tamamladı ve Galatasaray’ın 3 puan gerisinde ligi 2. sırada bitirdi.

İSMAİL KARTAL'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

İsmail Kartal, Fenerbahçe formasını 1983-1993 yılları arasında 10 yıl boyunca giydi. Futbolculuk kariyerinin ardından sarı-lacivertli kulüpte teknik kadro içinde yer aldı. 1998-1999 sezonunda Alman teknik adam Joachim Löw’ün yardımcısı olarak A takımda görev yapan Kartal, daha sonraki yıllarda Fenerbahçe’de Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın ekiplerinde de yer aldı. 2010-2013 yıllarında Aykut Kocaman’ın, 2013-2014 sezonunda ise Ersun Yanal’ın yardımcılığını üstlendi.

Kartal, Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak görev yaptığı 4 sezonluk süreçte 2 lig şampiyonluğu yaşadı. 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne getirilen deneyimli teknik adam, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Konyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor’da görev yaptı. İsmail Kartal, 2025 yılının ocak ayında İran ekibi Persepolis’in başına geçti. Persepolis, Kartal yönetiminde İran Ligi’nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamladı.