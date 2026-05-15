Icardi gidiyor mu? Icardi Galatasaray görüşmeleri ne oldu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atan Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sezonun tamamlanmasının ardından yaşanan gelişmeler, sarı-kırmızılı takımın yeni dönem planlamasında forvet hattına ilişkin kararların merak edilmesine neden oldu.

İCARDİ GALATASARAY'DAN GİDİYOR MU?

Galatasaray’ın Antalyaspor karşılaşmasının ardından RAMS Park’ta yaşanan görüntüler, Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Mücadele sonrası sahada duygusal anlar yaşayan Arjantinli futbolcunun gözyaşlarıyla taraftarlara veda eder gibi davranması, spor basınında ayrılık ihtimaliyle ilişkilendirildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yıldız futbolcunun kariyerine Galatasaray’da devam edip etmeyeceğini yakından takip etmeye başladı.

Mauro Icardi’nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Kulüp tarihinin son yıllardaki en önemli isimlerinden biri haline gelen Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 133 maçta 77 gol ve 25 asist kaydetti. Performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi’nin sözleşme sürecinde alınacak kararın sezon sonrası planlamasını da etkilemesi bekleniyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, sezon sonunda oyuncuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, Icardi’nin Galatasaray için önemli bir değer olduğunu söyledi. Başkan Özbek açıklamasında, oyuncunun kulübe katkısına dikkat çekerek yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Mauro Icardi’ye Güney Amerika’dan ilgi olduğu yönündeki haberler de gündemde yer aldı. Corinthians ve Flamengo’nun Arjantinli yıldızla ilgilendiği belirtilirken, ailesinin Arjantin’e yakın bir bölgede yaşama isteğinin transfer ihtimalini güçlendirdiği iddia edildi. Galatasaray yönetiminin ise yaşanan gelişmelerin ardından yeni sezon için forvet hattına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmeleri için hazırlık yaptığı belirtilirken, teklif detayları da spor gündeminde yer buldu. Haberlere göre sarı-kırmızılı kulüp, yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan yıldız futbolcuya daha düşük ücret içeren yeni bir sözleşme önerisinde bulunmayı planladı. Yönetimin bu yaklaşımında oyuncunun yaşı ve son dönemdeki performans değerlendirmelerinin etkili olduğu kaydedildi.

Milliyet’te yer alan haberde, Mauro Icardi’nin maaş indirimi teklifine sıcak bakmadığı belirtildi. Arjantinli futbolcunun, kendisine sunulan şartlar nedeniyle kırgın olduğu ve indirimi kabul etmeye yanaşmadığı aktarıldı. Söz konusu gelişmenin ardından ayrılık ihtimalinin daha ciddi şekilde konuşulmaya başlandığı ifade edildi.