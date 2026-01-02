İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2026 İBB burs ücreti ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sunulan Genç Üniversiteli Sosyal Desteği bursu için 2026 yılı sonuçları resmen açıklandı. Peki, İBB burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? İBB burs ücreti ne kadar, ne zaman yatacak? Detaylar...

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Burs sonuçlarına dair detaylı bilgiler ve ödeme planları, başvuru sürecini tamamlayan öğrenciler için büyük önem taşıyor. İşte 2026 İBB burs sonuçlarıyla ilgili tüm merak edilenler:

GENÇ ÜNİVERSİTELİ İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı Genç Üniversiteli İBB bursu başvuru sonuçları resmi olarak duyuruldu. Öğrenciler, başvurularının olumlu olup olmadığını öğrenmek için artık beklemeye son verdi. İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçları öğrencilere açık ve şeffaf bir şekilde iletilecek.

Bu yılki burs sonuçları, önceki yıllarda olduğu gibi online olarak erişime açıldı. Öğrenciler, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile kolayca sorgulayabilecek.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

İBB burs sonuçları sorgulama işlemi oldukça basit ve kullanıcı dostu bir şekilde tasarlandı. Sonuç ekranına ulaşmak için öğrenciler şu yolları kullanabilecek:

İstanbul Senin Uygulaması üzerinden giriş yaparak başvuru sonuçlarını görüntüleme

Genç Üniversiteli resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulama

153 Çözüm Merkezi üzerinden telefonla bilgi alma

Sonuç ekranı aktif hale geldiğinde, T.C. kimlik bilgileri ile hızlı ve güvenli bir şekilde başvuru sonucunu öğrenmek mümkün olacak.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR 2026?

2026 yılı için İBB Genç Üniversiteli bursu kapsamında öğrencilere toplam 20.000 TL destek sağlanacak. Geçmiş yıllarda uygulanan ödeme yöntemine benzer şekilde, burs tutarının iki taksit halinde ödenmesi planlanıyor.

1. Taksit: 10.000 TL

2. Taksit: 10.000 TL

Her bir taksit ödemesinin tarihleri, burs sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacak ve öğrencilerin hesaplarına aktarılacak.

İBB BURS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

İBB burs ödemeleri, sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlatılıyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, burs ödemeleri çoğunlukla sonuçların ilan edildiği dönemde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştır.

2026 yılı için de ödemelerin, sonuç açıklamasından kısa bir süre sonra yapılması bekleniyor. Öğrenciler, ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sitesinden takip edebilecek.