HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ 2026 SON DAKİKA: Hurda teşviki yasası ne zaman yasalaşacak, ÖTV indirimi ile alınacak arabalar hangileri?

2026 yılıyla birlikte hurda teşviki ve ÖTV indirimi konusu otomobil piyasasında yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, Meclis'ten çıkacak olası düzenlemeleri merakla bekliyor. Peki, hurda teşviki yasası ne zaman yasalaşacak, ÖTV indirimi ile alınacak arabalar hangileri? Detaylar haberimizde.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ 2026 SON DAKİKA

Hurda teşviki kanun teklifi, 25 yaş üstü araçların trafikten çekilmesini öngörürken, ÖTV muafiyeti ile sıfır araç alacaklara ciddi bir avantaj sağlayacak. Sıfır araç sahibi olmayı hedefleyen milyonlarca vatandaş, yeni düzenlemenin detaylarını yakından takip ediyor.

HURDA TEŞVİKİ YASASI NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Hurda teşviki düzenlemesi, TBMM'ye sunulan torba yasa kapsamında öncelikli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Düzenleme, özellikle 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını sağlayarak otomobil piyasasında hareketlilik yaratmayı hedefliyor.

Mevcut planlamalara göre yasa tasarısının 2026'nın ilk çeyreğinde yasalaşması öngörülüyor. Bu adım, hem çevre dostu bir yaklaşım hem de vatandaşların sıfır araç alımını kolaylaştıracak bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Yaşı yüksek araç sahipleri için uygulanacak hurda teşviki, ÖTV indirimi ile birleştiğinde otomobil alımını daha ulaşılabilir hale getirecek.

ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINACAK ARABALAR HANGİLERİ?

ÖTV indirimi, özellikle yerli üretim otomobiller için geçerli olacak. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında 3 ve daha fazla çocuklu aileler, ÖTV muafiyeti ile yerli otomobile daha uygun fiyatlarla erişebilecek.

Program ile hedeflenen, düşük gelirli ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak ve Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini desteklemek. Bu kapsamda sıfır araç alacak olan vatandaşlar, ÖTV indirimi sayesinde özellikle Togg ve diğer yerli otomobil modellerine daha uygun koşullarda sahip olabilecek.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen özel bir destek mekanizmasıdır. Programa göre, 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler, hurda teşviki ve ÖTV indirimi avantajlarından faydalanarak sıfır yerli otomobil sahibi olabilecek.

Program, dar gelirli ailelerin mobilitesini artırmayı ve sosyal refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyor. Ayrıca, ülke genelindeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek karbon emisyonunun azalmasına katkı sağlaması da öngörülüyor.

İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan programa başvuracak ailelerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor:

Türkiye'de ikamet ediyor olmak

Üzerine kayıtlı aracı bulunmamak

En az 3 çocuk sahibi olmak

Düşük gelir grubunda yer almak

Program, düşük gelir gruplarına uygun uzun vadeli finansman imkanı da sunacak. Bu sayede aileler, yerli otomobile erişimde mali bir yükümlülükten büyük ölçüde korunacak.