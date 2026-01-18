Hurda araç teşviki 2026 SON DURUM: 25 yaş üstü indirimli ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi, şartlar belli oldu mu?

Hurda araç teşviki 2026 son durum başlığı altında değerlendirilen gelişmeler, henüz yasalaşmış bir düzenlemeye işaret etmese de beklentilerin güçlendiğini ortaya koyuyor. 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini amaçlayan sistemle, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında çeşitli avantajlar sağlanması planlanıyor. Peki, 25 yaş üstü indirimli ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi, şartlar belli oldu mu? Detaylar...

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ 2026 SON DURUM

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in daha önce TBMM'ye sunduğu ve geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaştığı teklifin yeniden gündeme gelmesi, sürecin tamamen rafa kalkmadığını gösteriyor. Özdemir'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, teklifin Meclis'te yeniden değerlendirilme ihtimalinin arttığı yönünde yorumlandı.

25 YAŞ ÜSTÜ İNDİRİMLİ ÖTV İNDİRİMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kamuoyunda en çok merak edilen sorulardan biri de "25 yaş üstü indirimli ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi?" sorusu oluyor. Mevcut bilgiler ışığında bu sorunun yanıtı net: Hayır, henüz Meclis'ten geçmiş bir ÖTV indirimi bulunmuyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin değerlendirmeleri, bu konuda önemli bir referans noktası oluşturuyor. Özpeynirci, mevcut vergi sistemi, otomotiv pazarı ve kamu bütçesi dengeleri dikkate alındığında tam kapsamlı bir ÖTV'siz sıfır araç uygulamasının kısa vadede mümkün olmadığını açıkça ifade ediyor.

Buna rağmen, Meclis kulislerinde kısmi indirim, sınırlı model kapsamı ve yerli üretim şartı gibi alternatif formüllerin masada olduğu konuşuluyor. Özellikle yüksek motor hacmine sahip araçların kapsam dışı bırakılacağı, düşük segment ve yerli üretim modellerin önceliklendirileceği iddialar arasında yer alıyor.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?

Hurda teşviki şartlar belli oldu mu sorusu, araç sahiplerinin karar süreçlerini doğrudan etkiliyor. Mevcut aşamada resmi olarak açıklanmış ve yürürlüğe girmiş şartlar bulunmuyor. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri, muhtemel çerçeveyi ortaya koyuyor.

Öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanıyor:

Hurdaya ayrılacak aracın 25 yaş ve üzeri olması

Aracın ekonomik ömrünü tamamlamış olması

Hurda işleminin resmi kayıtlarla belgelenmesi

Yeni araç alımında yerli üretim şartı aranması

Bu şartların hayata geçirilmesi halinde, hem çevresel kirliliğin azaltılması hem de trafikteki güvenliğin artırılması hedefleniyor.