HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2026 Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranını yakından takip eden milyonlarca ev sahibi ve kiracı, Haziran ayı kira artış oranının netleşeceği tarihi bekliyor. Türkiye’de kira artış tavanı, Türk Borçlar Kanunu kapsamında son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınarak belirlenirken, Haziran ayında uygulanacak yeni oran için kritik verinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, 2026 Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Detaylar haberimizde.

2026 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran ayında uygulanacak kira artış oranı, TÜİK’in Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netlik kazanacak. Kurumun resmi takvimine göre Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da duyurulacak.

Açıklanacak veriler içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması, konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal artış oranının belirlenmesinde temel gösterge olarak kullanılacak.

Bu nedenle Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ve mülk sahipleri açısından en kritik veri, TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama TÜFE oranı olacak. Resmi rakamların yayımlanmasıyla birlikte Haziran ayı kira zam tavanı da kesinleşecek.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANINI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Haziran ayında uygulanacak kira zam oranına ilişkin ilk sinyaller, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında yer aldı.

72 uzmanın katılımıyla hazırlanan ankette, Mayıs ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,89 olarak hesaplandı. Söz konusu beklenti doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, Mayıs ayı resmi enflasyonunun piyasa tahminlerine paralel gerçekleşmesi halinde Haziran ayında uygulanacak kira artış tavanının yüzde 32,10 ile yüzde 32,30 aralığında oluşabileceği öngörülüyor.

Uzman beklentilerinin merkezinde ise kira artış oranının yaklaşık yüzde 32,20 seviyesinde şekillenmesi bulunuyor. Ancak bu oranlar yalnızca piyasa beklentilerine dayanıyor. Kesin kira zam oranı, 3 Haziran’da TÜİK tarafından açıklanacak resmi enflasyon verileri sonrasında belli olacak.

HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Haziran ayı kira artış hesaplamasında esas alınacak veri, TÜİK tarafından açıklanacak son 12 aylık ortalama TÜFE oranı olacak. Konut ve iş yerlerinde yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal zam sınırı bu oran üzerinden belirlenecek.

Merkez Bankası’nın Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları doğrultusunda yapılan hesaplamalar, Haziran ayında kira artış tavanının yüzde 32,10 ile yüzde 32,30 bandında oluşabileceğine işaret ediyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde kira artış oranının yaklaşık yüzde 32,20 seviyesinde şekillenmesi bekleniyor.

Ancak kira artış hesaplamalarında kullanılacak nihai oran, 3 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00’da açıklanacak resmi enflasyon verileriyle kesinleşecek. Bu nedenle ev sahipleri ve kiracılar açısından belirleyici olacak tek veri, TÜİK’in yayımlayacağı resmi enflasyon istatistikleri olacak.

Haziran ayı kira zam oranının açıklanmasıyla birlikte hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal artış sınırı netleşecek ve yeni dönem kira sözleşmeleri bu oran doğrultusunda şekillenecek.