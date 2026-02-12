Halil Umut Meler Trabzonspor karnesi: Halil Umut Meler'in yönettiği Trabzonspor maçları nasıl sonuçlandı?

Trabzonspor taraftarlarının yakından takip ettiği hakemlerden biri olan Halil Umut Meler, bordo-mavili ekibin Süper Lig'deki maçlarında önemli rol oynadı. Meler'in yönettiği karşılaşmalar, Trabzonspor'un performansını ve maçların akışını doğrudan etkileyen kritik anlara sahne oldu. Peki, Halil Umut Meler'in derbi karnesi nasıl şekilleniyor? Halil Umut Meler Trabzonspor karnesi nasıl? Halil Umut Meler'in yönettiği Trabzonspor maçları nasıl sonuçlandı? Detaylar...

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI NASIL SONUÇLANDI?

Son dönemlerde Halil Umut Meler'in yönettiği Trabzonspor maçları, yüksek tempolu ve heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. İşte Meler'in yönettiği son 5 Trabzonspor maçının sonuçları:

22.12.2025 | Gençlerbirliği 4:3 Trabzonspor: Trabzonspor deplasmanda dramatik bir yenilgi aldı.

24.11.2026 | Başakşehir 3:4 Trabzonspor: Bordo-mavililer, zorlu Başakşehir deplasmanından kritik bir galibiyetle döndü.

18.10.2025 | Çaykur Rizespor 1:2 Trabzonspor: Trabzonspor sahasında önemli üç puanı hanesine yazdırdı.

05.05.2025 | Kasımpaşa 1:1 Trabzonspor: Beraberlik, her iki takım için de kritik puan anlamına geldi.

29.09.2024 | Trabzonspor 3:2 Konyaspor: Evinde kazanan Trabzonspor, taraftarlarını sevince boğdu.

Bu veriler, Halil Umut Meler'in yönettiği maçların genellikle yüksek tempolu ve bol gol pozisyonlu olduğunu gösteriyor. Ayrıca Trabzonspor'un saha içi disiplinini ve oyun yapısını da etkilediği söylenebilir.

HALİL UMUT MELER TRABZONSPOR KARNESİ

Halil Umut Meler'in maçlarda gösterdiği disiplin de dikkat çekiyor. Bordo-mavili takımın bu maçlarda toplam 79 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı kart, 2 kırmızı kart ve 13 penaltı ile karşı karşıya kalması, hakemin oyun yönetimindeki kararlılığını gözler önüne seriyor. Bu istatistikler, hem Trabzonspor'un saha içi stratejilerini hem de taraftarların beklentilerini şekillendiriyor.