Halil Umut Meler Fenerbahçe karnesi: Halil Umut Meler'in yönettiği Fenerbahçe maçları nasıl sonuçlandı?

Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, bu kritik mücadeleyi deneyimli hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kariyeri boyunca birçok önemli maçta görev alan Meler, özellikle derbi karşılaşmalarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Peki, Halil Umut Meler'in derbi karnesi nasıl şekilleniyor? Halil Umut Meler Fenerbahçe karnesi nasıl? Halil Umut Meler'in yönettiği Fenerbahçe maçları nasıl sonuçlandı? Detaylar...

HALİL UMUT MELER'İN DERBİ DENEYİMİ

Halil Umut Meler, kariyerinde Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi önemli finallerde de düdük çaldı. Yönettiği kritik maçlar arasında şunlar bulunuyor:

TFF Süper Kupa 25/26: Galatasaray – Galatasaray SK 0:2

Egyptian Super Cup 25/2: Al Ahly – Al Ahly FC 2:0

1. Lig Playoff 21/22: Bandırmaspor – Bandırmaspor 1:2

Türkiye Kupası 21/22: Kayserispor – Kayserispor 2:3

TFF Süper Kupa 21/22: Beşiktaş – Antalyaspor 5:3 (PEN)

2. Lig Playoff 20/21: Kocaelispor – Sakaryaspor 4:0

TFF Süper Kupa 19/20: Akhisarspor – Galatasaray 0:1

2. Lig Playoff 17/18: Sakaryaspor – Afyonspor 1:2

U17 Avrupa Şampiyonası 2018: İtalya U17 – Hollanda U17 3:6 (PEN)

3. Lig Playoff 16/17: Sakaryaspor – Diyarbekir Spor 2:1 (UZT)

Bu maçlar, Meler'in özellikle yüksek baskılı ve kritik karşılaşmalarda tecrübe kazandığını gösteriyor. Derbi maçlarında oyuncu kontrolü ve karar alma becerisi, onun öne çıkan özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

HALİL UMUT MELER FENERBAHÇE KARNESİ

Halil Umut Meler, kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 40 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalar, hem sarı-lacivertli takım hem de rakipleri açısından istatistiksel olarak önemli ipuçları sunuyor.

Fenerbahçe Karşılaşmalarında Performans Analizi

Fenerbahçe kazandı: 24 maç

Rakipler kazandı: 10 maç

Beraberlik: 6 maç

Meler'in Fenerbahçe maçlarında verdiği kartlar ve penaltılar ise şöyle:

Sarı kart: 100

Çift sarıdan kırmızı kart: 2

Kırmızı kart: 4

Penaltı: 16

Bu rakamlar, Halil Umut Meler'in Fenerbahçe maçlarında disiplin ve oyun kontrolüne verdiği önemi gösteriyor. Özellikle penaltı kararları, maçların kaderini değiştiren anlarda öne çıkabiliyor.

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Halil Umut Meler'in son yıllarda yönettiği Fenerbahçe maçları, sarı-lacivertlilerin performansını ve Meler'in oyun yönetim tarzını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Son 5 maç şu şekilde:

10.01.2026 | Galatasaray 0:2 Fenerbahçe

05.10.2025 | Samsunspor 0:0 Fenerbahçe

19.01.2025 | Adana Demirspor 0:4 Fenerbahçe

15.09.2024 | Kasımpaşa 0:2 Fenerbahçe

17.03.2024 | Trabzonspor 2:3 Fenerbahçe

Bu karşılaşmalar, Meler'in Fenerbahçe'nin oyununu yönetmede genellikle disiplinli ve etkili bir hakem olduğunu gösteriyor. Sarı-lacivertliler, onun yönettiği maçlarda yüksek kazanma oranına sahip.