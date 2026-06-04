Fenerbahçe’de yaklaşan seçim süreciyle birlikte kulislerde öne çıkan en önemli başlıklardan biri, adayların ekonomik gücü ve oluşturdukları yönetim kadrolarının finansal kapasitesi oldu. Özellikle Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlık yarışına hazırlanırken yaptığı açıklamalar, iş dünyasından güçlü isimlerin kulüp yönetiminde yer alacağı iddialarını gündeme taşıdı. Peki, Hakan Safi Türkiye'nin kaçıncı zengini? Hakan Safi Aziz Yıldırım'dan zengin mi? Detaylar...

HAKAN SAFİ TÜRKİYE'NİN KAÇINCI ZENGİNİ?

Hakan Safi, Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında yer alan ve Safi Holding çatısı altında özellikle liman işletmeciliği, inşaat ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren bir isimdir. Forbes Türkiye’nin 2025 yılı verilerine göre Hakan Safi, yaklaşık 750 milyon dolarlık kişisel servetiyle “En Zengin 100 Türk” listesinde 61. sırada bulunmaktadır.

HAKAN SAFİ AZİZ YILDIRIM'DAN ZENGİN Mİ?

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim süreci, yalnızca sportif projelerle değil, aynı zamanda yönetim kadrolarının ekonomik gücü üzerinden de değerlendiriliyor. Bu çerçevede Aziz Yıldırım’ın yaptığı açıklamalar, kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Aziz Yıldırım, oluşturduğu yeni yönetim listesinde yer alan bazı iş insanlarının finansal gücünün oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Yıldırım’ın çevresine yaptığı değerlendirmede, “Hakan Safi gibi zengin bir isimden daha güçlü ekonomik kapasiteye sahip beş iş insanını yönetim listesine dahil ettiği” yönünde ifadeler kullandığı iddia edildi.

Bu açıklamalar, doğrudan bir karşılaştırma tartışmasını da beraberinde getirdi. Ancak mevcut kamuya açık finansal veriler dikkate alındığında Hakan Safi’nin kişisel servetinin 750 milyon dolar seviyesinde olduğu ve Forbes Türkiye listesinde üst sıralarda yer aldığı bilinmektedir.

Aziz Yıldırım’ın yönetiminde yer alacağı iddia edilen iş insanlarının finansal büyüklükleri ise resmi olarak kamuya açıklanmadığı için doğrudan bir kıyaslama yapmak mümkün değildir. Ancak Yıldırım’ın açıklamalarında vurguladığı temel nokta, yönetim kurulunun ekonomik olarak güçlü isimlerden oluşacağı ve kulübün olası büyük mali projelerini destekleyebilecek kapasitede bir yapı kurulacağı yönündedir.