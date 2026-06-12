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Güney Kore Çekya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Güney Kore Çekya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güney Kore Çekya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Güney Kore Çekya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Güney Kore Çekya Dünya Kupası maçı kaç kaç? Güney Kore Çekya kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Güney Kore Çekya canlı maç anlatımı ve Güney Kore Çekya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Güney Kore Çekya kaç kaç? Güney Kore Çekya canlı maç anlatımı ve Güney Kore Çekya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Güney Kore Çekya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

Güney Kore Çekya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güney Kore Çekya maçı bu akşam saat 05.00 itibariyle başlayacak.

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Güney Kore Çekya maçı Zapopan'da, Estadio Akron Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSancar Akbaş:

böyle maçlar ülke imajı için güzel oyun gösterilmesi lazım daha çok

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Haber YorumlarıÇetin Zeybek:

işte yine böyle maçlar valla insanı yoruyo artık her seferinde saat beşte kalkıyoruz ama ne olacağı belli değil yine en azından canlı izleyebiliyoruz trt üzerinden bari bir şey yok yani

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Haber Yorumlarıİhsan Gürbüz:

bence güney kore bu maçı kazanabilir ama tam emin değilim ya

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