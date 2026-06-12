Güney Kore Çekya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Güney Kore Çekya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Güney Kore Çekya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

Güney Kore Çekya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güney Kore Çekya maçı bu akşam saat 05.00 itibariyle başlayacak.

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Güney Kore Çekya maçı Zapopan'da, Estadio Akron Stadyumu'nda oynanacak.