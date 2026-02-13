Haberler

Gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 13 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve dalgalı seyir, yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yöneltirken dikkatler gümüş piyasasına çevrildi. Son günlerdeki fiyat hareketleri sonrası "Gümüş yükselişini sürdürecek mi?" sorusu öne çıkıyor. 13 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün güncel fiyatı ise yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Peki, gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 13 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda devam eden dalgalı seyir ve artan belirsizlik, yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına iterken gümüş fiyatlarındaki hareketlilik öne çıkıyor. 13 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün kaç TL seviyesinden işlem gördüğü yakından takip edilirken, yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceği yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Konuya ilişkin son gelişmeler ve detaylar haberin devamında.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 107,74 TL, satışta ise 107,85 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 105,0567 TL seviyesinde yapan gram gümüşte yaşanan bu yükseliş, piyasada kısa vadeli alım ilgisinin arttığı şeklinde değerlendiriliyor. Günlük bazda kaydedilen %2,66'lık artış, fiyatlarda yukarı yönlü ivmenin güç kazandığını gösteriyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 107,74 TL

Satış Fiyatı: 107,85 TL

Önceki Kapanış: 105,0567 TL

Günlük Değişim: %2,66

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte görülen yükselişin ardından piyasada dalgalı seyrin sürebileceğine işaret ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için volatilitenin yüksek seyredebileceği belirtiliyor.

Sahra Arslan
