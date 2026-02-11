Gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 11 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Dalgalı piyasa koşullarında güvenli liman arayışı hız kazanırken, gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. 11 Şubat'ta 1 gram gümüş kaç TL oldu? Yükseliş kalıcı mı, yoksa geçici bir hareket mi? Yatırımcılar bu soruların yanıtını arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 115,51 TL, satışta ise 115,61 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 113,6633 TL seviyesinde yapan gram gümüşte görülen bu yükseliş, piyasada kısa vadeli toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Günlük bazda kaydedilen %1,71'lik artış, gümüş fiyatlarında yukarı yönlü ivmenin güç kazandığını gösteriyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 115,51 TL

Satış Fiyatı: 115,61 TL

Önceki Kapanış: 113,6633 TL

Günlük Değişim: %+1,71

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte yaşanan yükselişin ardından kısa vadede dalgalı ancak yukarı yönlü hareketlerin sürebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yatırımcıların anlık fiyat değişimlerini ve resmi piyasa verilerini yakından takip etmeleri önem taşıyor.