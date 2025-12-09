Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 9 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar hız kesmeden sürerken, yatırımcılar gözlerini güncel fiyat hareketlerine çevirmiş durumda. "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "Fiyatlarda yön ne olacak?" soruları, piyasanın nabzını tutmak isteyenler tarafından yakından araştırılıyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 9 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin gümüş piyasasına da yansımasıyla birlikte, yatırımcıların gümüşe yönelik ilgisi yeniden artmış durumda. Ekonomik göstergelerdeki değişimle güçlenen güvenli liman talebi, "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "1 gram gümüşün güncel fiyatı nedir?" sorularını öne çıkarıyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, yatırım planlarını doğru kurgulamak isteyenler için gümüş piyasasını daha da önemli hâle getirirken, fiyatların seyrine ilişkin beklentiler yakından izleniyor. Gümüşteki güncel tabloya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında okuyuculara sunuluyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

9 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüş 79,45 TL satış, 79,40 TL alış seviyesinden işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 79,56 TL olan gümüş, güne hafif bir geri çekilmeyle başladı. Gün içindeki dar bantlı hareketliliğine rağmen, son haftalarda gösterdiği istikrarlı yükseliş trendi dikkat çekiyor. Altın ve döviz piyasalarındaki sert değişimlerin gümüş üzerinde de ani yön değişikliklerine yol açtığı görülüyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ/DEĞİŞİM GÖSTERDİ?

Gram gümüş, son 24 saatte %0,15 oranında düşüş yaşadı. Buna rağmen orta ve uzun vadeli görünüm güçlü kalmaya devam ediyor. Haftalık performans pozitif seyrini korurken, aylık ve yıllık bazdaki artış oranları yatırımcı ilgisini artırıyor. Özellikle yıl içindeki yükseliş eğrisi, gümüşün portföylerdeki öneminin giderek arttığına işaret ediyor. Fiyatlarda anlık dalgalanma ihtimali yüksek olduğu için yatırımcıların verileri düzenli olarak takip etmesinde fayda var.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Erişilebilir fiyatı ve küresel sanayideki geniş kullanım alanı nedeniyle talebi yüksek olan gümüş, aynı zamanda volatil bir yatırım aracı olmasıyla biliniyor. Fiyatlar;

  • Küresel ekonomik veriler,
  • Ons gümüşteki hareketlilik,
  • Döviz kuru değişimleri

gibi faktörlere bağlı olarak kısa sürede sert dalgalanmalar gösterebiliyor.

Bu nedenle gümüş yatırımı yaparken:

  • Piyasa verilerini düzenli takip etmek,
  • Risk-getiri dengesini iyi analiz etmek,
  • Gerek duyulduğunda uzman görüşünden yararlanmak

büyük önem taşıyor.

Doğru stratejilerle hareket edildiğinde gümüş, portföy çeşitlendirmesi için değerli ve güçlü bir alternatif olmayı sürdürüyor.

