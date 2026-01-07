Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 7 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Piyasalardaki belirsizlikle birlikte gümüş yeniden yatırımcıların radarına girdi. Fiyatlarda yaşanan dalgalı seyir, bu emtianın önümüzdeki dönemde nasıl bir yön izleyeceğine dair beklentileri artırıyor. Ayrıntılar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

7 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan son veriler, gram gümüş fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketin öne çıktığını gösteriyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş alışta 109,73 TL, satışta ise 109,81 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 112,48 TL olduğu dikkate alındığında, fiyatlardaki gerileme yatırımcıların dikkatini çekiyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %2,37 oranında değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, kısa vadede piyasada temkinli bir seyrin etkili olduğuna işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM

Alış: 109,73 TL

Satış: 109,81 TL

Önceki Kapanış: 112,48 TL

24 Saatlik Değişim: %-2,37

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadeli dalgalı seyrin sürdüğüne dikkat çekiyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve sanayi talebine ilişkin beklentiler, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların, ani fiyat değişimlerine karşı güncel verileri yakından takip etmeleri öneriliyor.