Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 5 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 5 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Gümüş piyasasında dalgalanma sürerken, yatırımcıların gözü fiyatlardaki son duruma çevrildi. "Gram gümüş bugün kaç lira?" ve "Yön yukarı mı yoksa aşağı mı olacak?" soruları merak konusu olmaya devam ediyor. Piyasalarda yaşanan anlık hareketler, alım–satım stratejilerini şekillendirirken yatırımcıların dikkatini yüksek tutmasını gerektiriyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 5 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki hareketlilik gümüşü de doğrudan etkilerken, ekonomik göstergelerdeki değişim ve güvenli liman arayışı gümüş talebini yeniden artırdı. Bu nedenle "Gram gümüş bugün kaç TL oldu?" ve "1 gram gümüşün fiyatı ne kadar?" soruları yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Gümüşteki güncel görünüm ve piyasalara dair son değerlendirmeler ise haberin devamında okuyucularla buluşuyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

5 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüşün alış ve satış fiyatları güncel piyasa verilerine göre 79 TL bandının üzerinde seyrediyor. Anlık olarak gram gümüş alışta 79,88 TL, satışta ise 79,94 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, ons gümüşteki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler gümüşün kısa sürede yön değiştirmesine neden olabiliyor. Bu nedenle gümüş, portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için hem fırsat hem de dikkat gerektiren bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ/DEĞİŞİM GÖSTERDİ?

  • Açılış: 79,88 TL
  • Önceki Kapanış: 78,06 TL
  • Güncel Fiyat: 79,94 TL
  • Son 24 Saat Değişim: %2,41

Son 24 saatlik veriler, gümüşün kısa vadede yukarı yönlü bir ivme yakaladığını gösteriyor. Fiyatlarda görülen hızlı değişimler, yatırımcıların özellikle günlük hareketleri yakından izlemesini önemli hâle getiriyor.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlarda olması nedeniyle bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği değerli metallerden biri. Sanayi üretiminde geniş yer bulması, gümüş talebini canlı tutarken; fiyatların oynak yapısı kısa vadede sert dalgalanmalar yaratabiliyor.

Bu nedenle:

  • Piyasa verilerinin düzenli takip edilmesi,
  • Risk-getiri dengesinin dikkatle analiz edilmesi,
  • Gerek görüldüğünde uzman görüşü alınması

yatırım kararları açısından büyük önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir güvenli liman olarak değerlendirilen gümüş, kontrollü ve stratejik hareket eden yatırımcılar için portföyde değerli bir seçenek sunabiliyor.

