Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 3 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 3 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor. Bu süreçte gümüş, hem uluslararası gelişmelerden hem de iç piyasadaki hareketlerden etkilenerek yatırımcıların dikkatini çeken önde gelen araçlardan biri haline geliyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 3 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve temkinli seyir, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırıyor. Fiyatlardaki dalgalanmalar kısa ve orta vadeli beklentileri ön plana çıkarırken, ekonomik veriler ve piyasa gelişmeleri yakından izleniyor. Gümüş piyasasındaki son durum ve analizler, haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş fiyatları yükseliş eğiliminde. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 118,98 TL, satışta ise 119,20 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 111,79 TL seviyesinden yapan gram gümüşte yaşanan bu artış, yatırımcı ilgisini artırırken piyasadaki volatilitenin de sürdüğünü gösteriyor. Günlük bazda kaydedilen %6,63 değer artışı, gümüş piyasasında hareketliliğin yeniden gündeme taşındığını ortaya koyuyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 3 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞTE SON DURUM

  • Alış Fiyatı: 118,98 TL
  • Satış Fiyatı: 119,20 TL
  • Önceki Kapanış: 111,79 TL
  • Günlük Değişim: %6,63

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki yükselişin ardından kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarındaki hareketlilik, gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu