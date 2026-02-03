Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 3 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve temkinli seyir, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırıyor. Fiyatlardaki dalgalanmalar kısa ve orta vadeli beklentileri ön plana çıkarırken, ekonomik veriler ve piyasa gelişmeleri yakından izleniyor. Gümüş piyasasındaki son durum ve analizler, haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş fiyatları yükseliş eğiliminde. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 118,98 TL, satışta ise 119,20 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 111,79 TL seviyesinden yapan gram gümüşte yaşanan bu artış, yatırımcı ilgisini artırırken piyasadaki volatilitenin de sürdüğünü gösteriyor. Günlük bazda kaydedilen %6,63 değer artışı, gümüş piyasasında hareketliliğin yeniden gündeme taşındığını ortaya koyuyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 118,98 TL

Satış Fiyatı: 119,20 TL

Önceki Kapanış: 111,79 TL

Günlük Değişim: %6,63

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki yükselişin ardından kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarındaki hareketlilik, gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.