Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 23 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Güncelleme:
Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve dalgalı görünüm, yatırımcıların rotasını yeniden güvenli limanlara çevirmesine neden oluyor. Bu süreçte gümüş, hem uluslararası ekonomik veriler hem de iç piyasadaki gelişmelerle birlikte yeniden gündemin merkezine yerleşiyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 23 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda süren belirsizlik ve temkinli görünüm, yatırımcıların dikkatini yeniden gümüşe çeviriyor. Fiyatlardaki dalgalı seyir, gümüşün kısa ve orta vadede nasıl bir yön izleyeceğine dair soru işaretlerini artırıyor. Ekonomik veriler ve piyasadan gelen son sinyaller, gümüşteki hareketliliği yakından izleyenler için önemli göstergeler sunuyor. Gelişmeler haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

23 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü ve hareketli bir seyir öne çıkıyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş 137,48 TL seviyesinden işlem görüyor. Önceki kapanış 133,71 TL olurken, fiyatlardaki yükseliş yatırımcıların ilgisini yeniden gümüş piyasasına çevirmiş durumda.

Gram gümüş, son 24 saatte %2,82, son bir haftada ise %10,58 oranında değer kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Açılış Fiyatı: 133,76 TL

Önceki Kapanış: 133,71 TL

Anlık Fiyat: 137,48 TL

24 Saatlik Değişim: %2,82

Haftalık Değişim: %10,58

Aylık Değişim: %39,57

Yıllık Değişim: %293,46

Son 1 Ayın En Yüksek Seviyesi: 138,62 TL (23.01.2026)

Son 1 Ayın En Düşük Seviyesi: 96,77 TL (31.12.2025)

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte son günlerde hızlanan yükselişin ardından kısa vadede dalgalı hareketlerin görülebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarındaki genel eğilim, gümüş fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar ise olası fiyat hareketlerine karşı piyasayı yakından izlemeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
