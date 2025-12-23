Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 23 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son dönemde öne çıkan dalgalı seyir, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin ilgisini yeniden bu değerli metale yöneltti. Küresel ekonomide artan belirsizlikler, jeopolitik riskler ve emtia piyasalarındaki yön arayışı gümüş fiyatlarında oynaklığı artırırken; piyasaları yakından takip edenler "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "Gümüş fiyatları önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyebilir?" sorularına yanıt arıyor. Güncel fiyatlar ve piyasalara dair son gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (23 ARALIK)

23 Aralık itibarıyla güncel piyasa verileri, gram gümüşte yukarı yönlü seyrin devam ettiğini gösteriyor. Anlık işlemlerde gram gümüş alış fiyatı 95,43 TL, satış fiyatı ise 95,53 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 94,84 TL olarak kaydedilirken, gün içindeki hareketlilik gümüşte pozitif görünümün korunduğuna işaret ediyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son fiyatlamalara göre %0,72 oranında değer kazanarak yatırımcısına sınırlı ancak istikrarlı bir yükseliş sundu. Kısa vadede dalgalı seyir sürse de yukarı yönlü eğilim dikkat çekiyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL SEVİYELER (23 ARALIK)

Alış: 95,43 TL

Satış: 95,53 TL

Önceki kapanış: 94,84 TL

Günlük değişim: +%0,72

Son dönemde artan talep ve piyasa koşullarıyla birlikte gram gümüş, güçlü seviyelerde tutunma çabasını sürdürüyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gümüş; hem sanayi kullanımı hem de yatırım aracı olarak gördüğü ilgiyle öne çıkmaya devam ediyor. Ancak fiyatlarda yaşanan hızlı yön değişimleri nedeniyle yatırımcıların kısa vadeli hareketlerin yanı sıra orta ve uzun vadeli trendleri de dikkate alması önem taşıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Ons gümüşte küresel piyasa hareketleri

Dolar/TL kurundaki değişimler

Faiz ve enflasyon beklentileri

Küresel risk algısı ve jeopolitik gelişmeler

YATIRIMCILAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre, 23 Aralık itibarıyla gram gümüşte dalgalı ancak yukarı yönlü görünüm korunuyor. Güncel fiyatların yakından takip edilmesi, risk yönetiminin ön planda tutulması ve yatırım kararlarının farklı vadeler gözetilerek alınması, bu süreçte daha dengeli adımlar atılmasına yardımcı olabilir.