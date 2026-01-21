Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 21 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda devam eden belirsizlik ve temkinli görünüm, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini yeniden artırmış durumda. Fiyatlardaki dalgalı seyir sürerken, gümüşün kısa ve orta vadede nasıl bir yön izleyeceği merak konusu oluyor. Piyasalardan gelen sinyallerle birlikte gümüş tarafındaki son gelişmeler dikkatle izleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (21 ARALIK)

21 Aralık itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Anlık işlemlerde gram gümüşün alış fiyatı 132,36 TL, satış fiyatı ise 132,43 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanışını 131,12 TL bandından yapan gram gümüşte, yükseliş eğiliminin güçlendiği izleniyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %1,00 oranında değer kazandı. Bu artış, piyasalarda gümüşe olan ilginin yeniden canlandığına işaret ederken, yatırımcıların fiyat hareketlerini yakından takip ettiği görülüyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (21 ARALIK)

Alış Fiyatı: 132,36 TL

Satış Fiyatı: 132,43 TL

Önceki Kapanış: 131,12 TL

24 Saatlik Değişim: %1,00

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte son günlerde hız kazanan yükselişin ardından kısa vadede dalgalı bir seyrin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcıların güncel fiyatları yakından izleyerek temkinli hareket etmeleri öneriliyor.