Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 2 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 2 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Küresel piyasalardaki belirsizlik ve dalgalı seyir, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Bu ortamda gümüş, hem dünya genelindeki gelişmeler hem de iç piyasadaki hareketler nedeniyle yatırımcıların ilgisini çeken araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 2 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve temkinli hava, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırdı. Fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar, kısa ve orta vadeli beklentileri gündeme taşırken, ekonomik göstergeler ve piyasa gelişmeleri yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş fiyatlarında sert bir geri çekilme göze çarpıyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 103,22 TL, satışta ise 103,45 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 116,49 TL seviyesinden yapan gram gümüşte yaşanan bu düşüş, piyasalardaki dalgalı görünümü yeniden gündeme taşıdı. Günlük bazda kaydedilen %-11,19'luk değer kaybı, gümüş fiyatlarındaki volatilitenin arttığını ortaya koyuyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 2 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞTE SON DURUM

  • Alış Fiyatı: 103,22 TL
  • Satış Fiyatı: 103,45 TL
  • Önceki Kapanış: 116,49 TL
  • Günlük Değişim: %-11,19

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki sert düşüşün ardından kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarındaki yön arayışı, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

