Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 19 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son dönemde öne çıkan dalgalı seyir, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin ilgisini yeniden bu kıymetli metale yöneltti. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve emtia piyasalarında devam eden yön arayışı, gümüş fiyatlarında oynaklığı artırırken; "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "Gümüş fiyatlarında nasıl bir seyir bekleniyor?" soruları yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Güncel fiyatlar ve piyasalardaki son gelişmelere dair detaylar haberin devamında bulunuyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş işlemlerde alış 90,41 TL, satış 90,49 TL seviyelerinden fiyatlanıyor. Önceki kapanışını 89,89 TL seviyesinden yapan gram gümüşte, son fiyatlamalarla birlikte yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Gün içi işlemlerde gümüşün yükseliş eğilimini koruma çabası öne çıkıyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik fiyatlamalara göre %0,67 oranında değer kazandı. Kısa vadede yukarı yönlü bir ivme izlenirken, genel görünümde toparlanma eğilimi ön plana çıkıyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DÖNEM SEVİYELERİ

Son fiyat: 90 TL bandı

Önceki kapanış: 89,89 TL

Son dönemin dikkat çeken hareket aralığı: 66 – 91 TL

Bu bant, gümüşte önceki yükselişlerin ardından fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket arayışında olduğunu gösteriyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gümüş; sanayi kullanımının yüksek olması ve yatırım aracı olarak altına alternatif görülmesi nedeniyle öne çıkıyor. Ancak fiyatlarda yaşanabilen hızlı değişimler nedeniyle yatırım kararlarının temkinli, planlı ve piyasa takibiyle alınması önem taşıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Ons gümüşteki küresel fiyat hareketleri

Dolar/TL kurundaki değişimler

Küresel faiz politikaları ve makroekonomik veriler

Jeopolitik gelişmeler ve risk algısı

YATIRIMCILAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalı ancak yukarı yönlü hareketlerin sürebileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların güncel fiyatları yakından izlemesi, farklı vadelerde değerlendirme yapması ve risk–getiri dengesini gözeterek hareket etmesi, bu süreçte daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olabilir.