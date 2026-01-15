Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 15 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Güncelleme:
Küresel piyasalardaki dalgalı görünüm ve artan belirsizlik ortamı, gümüşü yeniden yatırımcıların odağına taşıdı. Ekonomiden gelen yeni sinyaller ve iç piyasadaki gelişmelerle birlikte fiyatlardaki hareketlilik yakından takip edilirken, gümüş son dönemde finans çevrelerinde öne çıkan yatırım araçları arasında yerini aldı. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 15 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda devam eden belirsizlik ortamı, gümüşü bir kez daha yatırımcıların ilgi odağı hâline getirdi. Fiyatlardaki oynaklık sürerken, gümüşe yönelik beklentiler de giderek güç kazanıyor. Piyasalardaki olası yön arayışı merak konusu olurken, bu değerli emtiada yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Ayrıntılar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (15 OCAK)

15 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkıyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş, alışta 123,73 TL, satışta 123,84 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 129,51 TL olduğu göz önüne alındığında, fiyatlarda aşağı yönlü bir hareket dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerinde yaklaşık %4,38 oranında değer kaybetti. Bu gerileme, piyasada kısa vadeli satış baskısının arttığına işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (15 OCAK)

  • Alış: 123,73 TL
  • Satış: 123,84 TL
  • Önceki Kapanış: 129,51 TL
  • 24 Saatlik Değişim: %-4,38

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcıların, ani fiyat değişimlerine karşı güncel verileri yakından takip ederek temkinli hareket etmeleri öneriliyor.

